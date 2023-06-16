Исполнитель роли Джонни Сильверхенда рассказал об атмосфере в грядущем дополнении.

CD Projekt RED активно взялась за маркетинг Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — масштабного сюжетного дополнения к основной игре. После объявления даты релиза студия раскрыла много подробностей и рассказала о районе, где будут разворачиваться события добавки. А недавно Киану Ривз, исполнитель роли Джонни Сильверенда, поведал об атмосфере в проекте.

Как сообщило издание The Gamer, актер появился на расширенном шоу Xbox. Он сообщил: "Песий город погружает в более мрачное место. Это антиутопия. В нем есть напряженность и насилие".

Затем Ривз спросил у ведущих, можно ли ему материться, и добавил: "В Песьем городе творится черт знает что. Мы все мотыльки, летящие на огонь, не так ли? В Песьем городе много пламени".

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Из слов Ривза становится понятно, что район наполнен разными опасностями. Со многими из них игрокам придется как-то совладать. Отдельно на презентации упомянули об изменениях в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Разработчики переделали систему полиции, улучшили искусственный интеллект, сделали прокачку полезнее, повысили значение киберимплантов и так далее.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — подробности дополнения

События сюжета добавки разворачиваются до финала истории в основной игре. В повествовании главный герой Ви встанет на службу Новых Соединенных Штатов Америки и займется спасением президента государства.

Дополнение привнесет в Cyberpunk 2077 еще один район, на территории которого будет развиваться сюжет.

Киану Ривз вернется к роли Джонни Сильверхенда, что обусловлено историей. Раз события проходят до финала основной игры, значит персонаж все еще связан с протагонистом. А Идрис Эльба исполнил Соломона Рида, агента ФРУ Новых Соединенных Штатов Америки.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет 26 сентября 2023 года на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S. Консоли прошлого поколения оставили за бортом.

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