Игроки теперь смогут делиться гранатами и использовать полицейский щит.

В соревновательном шутере Counter-Strike: Global Offensive началась операция Riptide ("Хищные воды") с различными нововведениями, среди которых измененная карта Dust2, закрытый матчмейкинг и многое другое.

Стоимость пропуска для CS:GO - Operation Riptide составила 410 грн, сообщили в студии Valve. УНИАН выбрал основные нововведения.

Оружие – изменения

Полицейский щит – доступен спецназу в категории "тяжелое оружие" на картах по освобождению заложников;

Гранатами теперь можно делиться, сбрасывая на землю, как и другое оружие;

M4A1-S – увеличен урон при попадании в тело;

Desert Eagle — слегка уменьшен урон при попадании в тело;

Dual Berettas – уменьшена стоимость с 400 до 300.

Карты – изменения

Dust2 – изменен обзор, теперь с места возрождения террористов нельзя увидеть центр карты;

Ancient – расширена зона установки бомбы на обеих точках, исправлены прострелы через фанерные поверхности, добавлена зона сражений 1 на 1 во время размики;

Inferno – двери на "банане" (одной из самых известных позиций в CS:GO) заменены на твердые.

Добавлены карты County, Ravine, Insertion II, Extraction и Basalt. А убраны – Grind, Mocha, Pitstop, Calavera, а также Frostbite.

Режимы и матчмейкинг

Закрытый матчмейкинг – пользователи могут сгенерировать код для премьер-матчей с друзьями на серверах Valve. Такие же частные матчи доступны и участникам групп Steam, чтобы проводить сражения только между участниками группы.

Короткий соревновательный матч – теперь в матчах 5 на 5 можно выбрать не только обычную продолжительность (до 16 побед), но и сокращенную, до 9 побед.

Deathmatch – теперь можно выбрать вариант "Все против всех" или же командный "Бой насмерть", где для победы нужно набрать 100 убийств на команду.

Demolition – скорректирован прогресс оружия, а также сокращено время раундов и уменьшено их количество – до 10-ти. Нет смены команд.

Arms Race – скорректирован прогресс оружия, а шприцы теперь будут выдаваться через три убийства.

Кроме того, с операцией Riptide игрокам стали доступны новые скины для оружия и оперативников, а также нашивки и наклейки.

Автор: Сергей Коршунов