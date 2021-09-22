В CS:GO началась операция Riptide / скриншот
В соревновательном шутере Counter-Strike: Global Offensive началась операция Riptide ("Хищные воды") с различными нововведениями, среди которых измененная карта Dust2, закрытый матчмейкинг и многое другое.
Стоимость пропуска для CS:GO - Operation Riptide составила 410 грн, сообщили в студии Valve. УНИАН выбрал основные нововведения.
Оружие – изменения
- Полицейский щит – доступен спецназу в категории "тяжелое оружие" на картах по освобождению заложников;
- Гранатами теперь можно делиться, сбрасывая на землю, как и другое оружие;
- M4A1-S – увеличен урон при попадании в тело;
- Desert Eagle — слегка уменьшен урон при попадании в тело;
- Dual Berettas – уменьшена стоимость с 400 до 300.
Карты – изменения
- Dust2 – изменен обзор, теперь с места возрождения террористов нельзя увидеть центр карты;
- Ancient – расширена зона установки бомбы на обеих точках, исправлены прострелы через фанерные поверхности, добавлена зона сражений 1 на 1 во время размики;
- Inferno – двери на "банане" (одной из самых известных позиций в CS:GO) заменены на твердые.
Добавлены карты County, Ravine, Insertion II, Extraction и Basalt. А убраны – Grind, Mocha, Pitstop, Calavera, а также Frostbite.
фото Valve
фото Valve
фото Valve
фото Valve
фото Valve
Режимы и матчмейкинг
- Закрытый матчмейкинг – пользователи могут сгенерировать код для премьер-матчей с друзьями на серверах Valve. Такие же частные матчи доступны и участникам групп Steam, чтобы проводить сражения только между участниками группы.
- Короткий соревновательный матч – теперь в матчах 5 на 5 можно выбрать не только обычную продолжительность (до 16 побед), но и сокращенную, до 9 побед.
- Deathmatch – теперь можно выбрать вариант "Все против всех" или же командный "Бой насмерть", где для победы нужно набрать 100 убийств на команду.
- Demolition – скорректирован прогресс оружия, а также сокращено время раундов и уменьшено их количество – до 10-ти. Нет смены команд.
- Arms Race – скорректирован прогресс оружия, а шприцы теперь будут выдаваться через три убийства.
Кроме того, с операцией Riptide игрокам стали доступны новые скины для оружия и оперативников, а также нашивки и наклейки.