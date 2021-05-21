Инклюзивный чемпионат пройдет с 7 по 13 июня в онлайн-формате.

Киберспортивный медиахолдинг WePlay Esports совместно с Федерацией киберспорта Украины (UESF) проведут турнир по игре Counter-Strike: Global Offensive для людей с особыми потребностями.

Чемпионат под названием WeCan пройдет с 7 по 13 июня в онлайн-формате.

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Как сообщают организаторы, принять участие в турнире могут граждане Украины с 1, 2, 3 группой инвалидности. После регистрации организаторы самостоятельно сформируют команды с учетом уровня игроков и соблюдения баланса сил и команд.

Зарегистрироваться для участия можно до 3 июня, заполнив специальную форму.

"Участие в WeCan даст людям с особыми потребностями стимул к дальнейшему развитию и возможность завести новых друзей, общаться, обмениваться опытом и быть частью большой киберспортивной семьи", – говорит глава правления Федерации киберспорта Украины Иван Данишевский.

Победителей онлайн-чемпионата ожидают ценные призы: игровые гарнитуры, клавиатуры и мышки.

Организаторы напомнили, что в предыдущем инклюзивном турнире по CS:GO приняли участие 50 человек со всех областей Украины.

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Автор: Сергей Коршунов