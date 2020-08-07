Borderlands 3 стала временно бесплатной

В Steam бесплатные выходные продлятся до 12 августа.

В игре Borderlands 3 стартовали бесплатные выходные. Сыграть бесплатно в третью часть яркого ролевого экшена можно в Steam, на PlayStation 4, Xbox One и в сервисе Google Stadia.

На официальном сайте игры разработчики из студии Gearbox рассказали, когда закончится акция на всех платформах.

Steam – бесплатные выходные закончатся 12 августа в 20:00 по киевскому времени;

Google Stadia – бесплатные выходные закончатся 10 августа в 19:00 по киевскому времени;

Xbox One – бесплатные выходные закончатся 10 августа в 10:00 по киевскому времени;

PlayStation 4 – бесплатные выходные закончатся 9 августа в 19:00 по киевскому времени.

Читайте такжеDoom, Dishonored и Wolfenstein – в Steam стартовала распродажа игр издателя Bethesda

В случае с PS4 игрокам понадобится подписка PlayStation Plus.

По окончании акции пользователи смогут приобрести Borderlands 3 со скидкой до 58%.

"Если вы решите приобрести любое издание Borderlands 3 после окончания периода бесплатных выходных, весь ваш прогресс и добыча будут сохранены, так что вы сможете продолжить игру с того места, где остановились", – пояснили разработчики.

Трейлер Borderlands 3

Что такое Borderlands 3

Borderlands 3 – это третья часть шутера с элементами RPG от студии Gearbox. Сюжет рассказывает о четырех искателях Хранилища, которые противостоят двум злодеям-близнецам. Антагонисты объединяют бандитские кланы, чтобы захватить мир. В распоряжении игроков собственный космический корабль. На нем персонажи смогут исследовать различные планеты и сражаться с многочисленными врагами. Проходить игру можно одному или в кооперативном режиме.

Третья часть Borderlands вышла в 2019 году на PlayStation 4, Xbox One и ПК. На агрегаторе рецензий Metacritic у ПК-версии игры 81 балл от прессы и 5,2 балла от пользователей.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram