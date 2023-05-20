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Информация об Assassins Creed Mirage продолжает утекать в Сеть. Недавно один из инсайдеров раскрыл точную дату релиза игры. А теперь в интернет выложили первые геймплейные кадры.

Слитый ролик длится всего 2 секунды и не раскрывает много информации о проекте. На видео демонстрируется, как главный герой Басим бежит по улицам Багдада. Город выполнен в соответствии со средневековой стилистикой. Неподалеку от протагониста находилось какое-то большое здание, похожее на храм.

В области, где пробегал Басим, заметно существенное расстояние между сооружениями. Поэтому пока непонятно, будет ли в Багдаде плотная застройка с возможностью непрерывно прыгать по крышам и лазить по стенам зданий. А еще в глаза бросается анимация движения главного героя, взятая из Assassin's Creed Valhalla — предыдущей части серии.

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Assassin's Creed Mirage — основные подробности

События игры разворачиваются между 860-ми и 870-ми годами — за 20 лет до AC Valhalla. Местом действия станет Багдад, который разделен на четыре района. Жители города будут активно реагировать на действия Басима.

Геймплей в проекте вдохновлен дебютными частями франшизы. Ролевых элементов, например, повышения уровня и выбора реплик в диалогах, не будет. Зато появятся новые анимации, а все аспекты игрового процесса станут более отточенными.

Основной акцент делается на стелсе и элементах геймплея, которые присутствовали в ранних частях франшизы.

Басим обладает собственным аналогом орлиного зрения.

Assassin's Creed Mirage выйдет в 2023 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. Предзаказ игры уже доступен — за него полагается бонусный квест "Сорок разбойников". Пользователи также могут заказать коллекционное издание с фигуркой Басима, стилбуком и скином в стиле "Принца Персии".

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