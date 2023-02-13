Такое оружие точно не стоит применять в сражениях.

Казалось бы, за более чем одиннадцать лет с момента релиза The Elder Scrolls V: Skyrim фанаты должны были изучить каждый камушек в игре. Однако они продолжают обнаруживать интересные детали, совершать забавные открытия и замечать неожиданные баги. Недавно своей находкой поделился посетитель форума Reddit под псевдонимом Spiritual-Handle7583. Энтузиаст отыскал в Skyrim самый бесполезным меч из всех возможных.

Игрок опубликовал изображение с демонстрацией характеристик оружия. На первый взгляд клинок выглядит нормальным. Он называется "Эбонитовый меч сострадания" и имеет ценность в размере 1523 единиц. Оружие наносит 36 урона за удар, что в целом немного, но зато обладает небольшим весом.

Однако главная загвоздка кроется в пассивном эффекте. Во время каждого удара мечом игрок будет восстанавливать врагу 115 единиц здоровья. Это в три раза больше, чем показатель урона. То есть клинок становится средством излечения противников. Никакого вреда оружия нанести неспособно и гарантированно приведет к поражению в любой из битв. Меч даже нельзя применить на стражниках, ведь они будут воспринимать излечение, как один из типов урона и атакуют в ответ.

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Кратко о The Elder Scrolls V: Skyrim

Это легендарная экшен-RPG, которая вышла десять лет назад. Недавно она получила юбилейное издание с разными добавками.

Сюжет игры рассказывает о противостоянии дракону Алдуину. Он собирается уничтожить мир, а остановить монстра способен только главный герой.

В проекте можно выполнять задания, сражаться, прокачивать персонажа, возводить собственный дом, собирать экипировку и так далее.

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