Чтобы выиграть новинку, нужно выполнить два простых условия.

На этой неделе в Украине стартовали продажи смартфона realme 8 Pro. УНИАН уже протестировал новинку и поделился своими впечатлениями в обзоре. А теперь мы хотим разыграть его среди наших читателей.

Чтобы получить realme 8 Pro, нужно выполнить очень простые условия:

Подписаться на телеграм-канал проекта УНИАН Игры;

Заполнить Google-форму.

Итоги конкурса мы подведем 27 августа. Розыгрыш будет проводиться с помощью генератора случайных чисел на сайте random.org. Все подробности и результаты мы опубликуем в телеграм канале УНИАН Игры.

Напоминаем, что в Google-форме мы просим указывать ваш телеграм-ник (псевдоним). Это нужно для того, чтобы мы могли быстро проверить, выполнили ли вы условия конкурса, и связаться именно с вами в случае победы. Телеграм-ник начинается с символа @. Это не ваше имя, не адрес электронной почты и не номер телефона.

realme 8 Pro – характеристики

Realme 8 Pro получил 108-мегапиксельную квадрокамеру, процессор Snapdragon 720G, 8 ГБ оперативной памяти и хранилище на 128 ГБ. У новинки яркий AMOLED-дисплей размером 6,4 дюйма с разрешением 2400х1080 точек, прикрытый защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Частота обновления экрана 60 Гц. Работает 8 Pro на базе ОС Android 11 с фирменной оболочкой UI версии 2.0. Емкость аккумулятора 4500 мА/ч и быстрая зарядка на 50 Вт.

Автор: Сергей Коршунов