Обзор realme 8 Pro: флагманская камера и компромиссы в играх

Бренд realme хоть и появился всего несколько лет назад, но уже успешно завоевывает мировой рынок смартфонов. В этом месяце в Украине стартуют продажи realme 8 Pro. Мы уже протестировали новинку, и хотим рассказать, чем интересен этот смартфон, и как он справляется с самыми требовательными мобильными играми.

Выбирая новый смартфон, мы резонно хотим найти сбалансированный девайс – чтобы и снимал хорошо, и в играх не тормозил, и цена радовала. С этой целью мы обратили внимание на молодой китайский бренд realme. Эта компания всего за 3 года смогла продать 100 миллионов телефонов во всем мире, что стало рекордом среди производителей. К нам в руки попала среднебюджетная новинка – realme 8 Pro. Смартфон получил 108-мегапиксельную квадрокамеру, процессор Snapdragon 720G, 8 ГБ оперативной памяти и хранилище на 128 ГБ.

В этом обзоре мы расскажем, чем интересен данный девайс, пройдемся по его характеристикам, камере и внешнему виду, а также проверим геймерские возможности. Так что без лишних слов, начнем.

Дизайн

Перед вами черный моноблок с глянцевым пластиковым корпусом, мгновенно собирающим отпечатки пальцев. Спереди "безрамочный" экран с вырезом под фронтальную камеру на 16 Мп, а сзади массивный блок, в котором расположились четыре основных камеры. Справа кнопка питания и качелька громкости, а в торце – 3,5-мм разъем для наушников, динамик и Type-C.

В плане дизайна компания не стала изобретать велосипед, но и удивлять ничем не захотела. При том, что тестовая модель, попавшая к нам на обзор, выглядела куда более интересно.

Но в Украине было решено продавать строгие черные варианты 8 Pro, так что тут уже ничего не поделаешь. А теперь о хорошем. В сравнение с предыдущими моделями, 6 Pro и 7 Pro, новинка сделала шаг вперед. К примеру блок основных камер теперь квадратный. Да, довольно распространенная сейчас форма, но она намного лучше смотрится, чем у прошлогодней модели, где был вытянутый прямоугольный блок с пустотой посередине. К тому же собран 8 Pro отлично, у него плоская боковая рама и смартфон уверенно сидит в руке.

Еще стоит отдать должное realme за бескомпромиссный подход к лотку сим-карт. Он рассчитан сразу на две "симки" и карту MicroSD.

Экран

Новинка получила яркий AMOLED-экран размером 6,4 дюйма с разрешением 2400х1080 точек, прикрытый защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Частота обновления экрана 60 Гц. Это не критично, но для игр хотелось бы все-таки 90 Гц.

Под экраном расположился оптический сканер отпечатков пальцев. Работает он без нареканий, разблокировка происходит очень быстро.

А вот проблема, которая кочует у realme из модели в модель осталась. При довольно большом экране тянуться к верхней шторке с уведомлениями, не перехватывая при этом телефон, неудобно. И вызвать шторку свайпом вниз с середины экрана нельзя, даже если в настройках навигации включить управление жестами.

Камеры

Realme 8 Pro получил основной модуль камеры на 108 Мп, сверхширокоугольный сенсор на 8 Мп с углом обзора 119 градусов, а также 2-мегапиксельную макрокамеру и датчик глубины на 2 Мп.

По традиции, мы не будем подробно разбирать возможности съемки. Все-таки нам больше интересен аппарат с точки зрения производительности в играх. Но впечатлениями все же поделимся. В автоматическом режиме камера делает снимки в 12 Мп, а для съемки фото в 108 Мп с высокой детализацией нужно выбрать отдельный режим. Еще девайс может записывать видео в 4К и 30 FPS. В целом 8 Pro довольно точно передает цвета, и вообще делает хорошие снимки. В фотовозможностях смартфона вы точно не разочаруетесь.

Производительность в играх

Realme 8 Pro работает на базе ОС Android 11 с фирменной оболочкой UI версии 2.0. Оболочка шустрая и минималистичная – пользоваться удобно.

Смартфону достался хоть и не топовый, но геймерский 8-ядерный процессор Snapdragon 720G на 8 нм техпроцессе. 2 ядра Kryo 465 Gold с частотой до 2,3 ГГц и 6 ядер Kryo 465 Silver с частотой 1,8 ГГц. Графический сопроцессор – Adreno 618. Интересно, что ровно такая же начинка была и в прошлогоднем 7 Pro. Впрочем, новинка показывает себя немного лучше и в синтетических тестах, и в эмпирических – хоть и не везде так хорошо, как хотелось бы.

В Call of Duty Mobile смартфон дал возможность поставить очень высокие настройки графики. Но я все же выбрал просто высокие, чтобы включить максимальную частоту кадров, глубину резкости и сглаживание. А вот у побывавшего у нас на обзоре Xiaomi Redmi Note 10 5G, чипсет которого конкурирует со Snapdragon 730, такого богатого выбора вообще не было. Максимум можно было выставить средние настройки.

В итоге в CoD Mobile смартфон realme 8 Pro показал себя отлично. И спустя полчаса аппарат разрядился только на 12%. Те же хорошие результаты были и в Asphalt 9: Legends.

А вот с более требовательной Genshin Impact вышло не так однозначно. Графика была средняя, а в сложных сценах, к примеру, в сражениях сразу с несколькими противниками 8 Pro начинал ощутимо греться, при этом FPS мог проседать до 22. С другой стороны, за полчаса смартфон потерял всего 11% заряда, что очень неплохо.

Но даже если бы смартфон разряжался быстрее – не беда. Производитель положил в комплекте с realme 8 pro зарядное устройство SuperDart на 50 Вт. Чтобы зарядиться с 20% до 100% телефону понадобилось всего полчаса.

Результаты синтетических тестов:

Antutu – 347 613 (Для сравнения, у realme 7 Pro было 289 382);

(Для сравнения, у realme 7 Pro было 289 382); GeekBench 5 – 569/1667 (у realme 7 Pro было 576/1792).

Итог

Realme 8 pro получился по больше части сбалансированным, хоть и не обошлось без компромиссов. Да, у него скучный внешний вид и сложности с требовательными играми. Зато есть отличная камера, очень быстрая зарядка, большой яркий экран, и никаких проблем в популярных мобильных гонках и шутерах. Для смартфона за 8999 грн – это хороший результат. И мы с удовольствием разыграем его среди наших читателей. Совсем скоро мы объявим о конкурсе, так что следите за новостями на сайте и в нашем телеграм-канале.

Сергей Коршунов

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