Разработчики рассказали много интересного о сражениях в грядущей игре.

Guerrilla Games раскрыла много новой информации о Horizon Forbidden West. Студия рассказала об улучшенных сражениях, по сравнению с предыдущей частью, искусственном интеллекте, анимациях, врагах и так далее.

Свежие подробности опубликовали в блоге PlayStation. По заявлениям разработчиков, они старались разнообразить битвы, например, с помощью комбинаций ударов на ближней дистанции. Игроки также получат возможность подчеркнуть собственный стиль прохождения благодаря улучшениям одежды и оружия на верстаках. Это позволит выработать более индивидуальный подход к сражениям.

Важным изменениям подвергся и искусственный интеллект. В Horizon Forbidden West враги будут лучше двигаться по неровным поверхностям и научатся выбирать оптимальный маршрут с учетом препятствий. Противники смогут прыгать и карабкаться, а также обзаведутся более плавными движениями. Разработчики в целом уделили много внимания анимациям. Их улучшение гарантирует, что битвы станут еще более зрелищными, если сравнивать с Horizon Zero Dawn.

Что еще рассказала Guerrilla Games

Авторы попытались совместить знакомое звучание роботизированных животных с комплексным окружением Horizon Forbidden West и новыми типами машин. Механизированные противники будут издавать звуки, соответствующие разным атакам. Это станет подсказкой для пользователей.

Каждое роботизированное животное детально прорабатывается. Машины в Horizon Forbidden West отметятся уникальными особенностями и повадками.

Во второй части серии Элой столкнется с новыми врагами, например, мятежниками Регаллами. Разработчики добавили больше классов противников и постарались разнообразить битвы с соперниками-людьми, а также сделать их более реалистичными с помощью технологии захвата движений.

Боевую систему Horizon Forbidden West снабдили механикой резонаторного взрыва. Удары копьем будут накапливать энергию, которую можно выплеснуть во врага в виде снаряда. Если после этого выстрелить в противника из лука, то он получит колоссальный урон. Таким методом авторы мотивируют чередовать ближний и дальний бой.

Автор: Назар Степорук