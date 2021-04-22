Демоверсия игры Strategic Mind: Fight for Freedom уже доступна в Steam.

Украинская студия Starni Games объявила дату релиза своей новой игры Strategic Mind: Fight for Freedom. Стратегия о Второй мировой войне выйдет в Steam и GOG уже этой весной – 21 мая.

Трейлер Strategic Mind: Fight for Freedom

Кроме того, 8 мая разработчики обновят демоверсию игры. В ней пользователи смогут опробовать первые миссии сюжетных кампаний за Великобританию и США.

Подробней про Strategic Mind: Fight for Freedom

Strategic Mind: Fight for Freedom – это пошаговая стратегия в сеттинге Второй мировой войны. Действия развернутся в Европе, Африке и Бирме.

В игре есть две кампании – британская и американская. Первая основана на исторических событиях. Вторая поделена на историческую часть о войне с Германией, и альтернативную – о дальнейшей борьбе против СССР.

В сюжете будут фигурировать Уинстон Черчилль, Франклин Делано Рузвельт, Дуайт Эйзенхауэр, Джордж Паттон и другие исторические личности.

Страница игры уже есть в цифровых магазинах GOG и Steam.

Напомним, что в разработку у Starni Games также находится еще одна стратегия из серии Strategic Mind с подзаголовком Spirit of Liberty. В ней действия также разворачиваются в период Второй мировой войны, но сосредоточены на борьбе финской армии с Советским Союзом. Игра выйдет на ПК в 2022 году.

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Автор: Сергей Коршунов