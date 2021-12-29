Результат получился восхитительным.

Художник заставок и дизайнер уровней из Киева под псевдонимом Egor воссоздал деревню новичков из S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl на движке Unreal Engine 5. Результат работы энтузиаста получился действительно впечатляющим.

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На скриншотах ниже можно увидеть, как преобразилась культовая локация. Она включает знаменитый костер, где часто сидели сталкеры и травили анекдоты, небольшой дом и несколько полуразрушенных построек. Egor смог хорошо уловить стилистику и настроение S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl.

Художник передал атмосферу запустения и разрухи в Зоне, при этом он сумел показать, что деревня новичков укроет от мутантов, бандитов и других опасностей. Энтузиаст также опубликовал изображения с разными погодными условиями и временами суток. Эти факторы влияют на восприятие локации, например, в обеденный период она кажется гораздо более приветливой.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основные подробности

Действия сиквела развернутся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. В игре сочетаются элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.

История будет вариативной и отметится несколькими концовками. В процессе прохождения пользователям предстоит принимать решения, которые повлекут за собой последствия.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведется продвинутым искусственным интеллектом и усовершенствованной системой симуляции жизни A-Life 2.0. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Еще планируется реализовать 30 видов оружия, динамичную смену погодных условий, механики выживания и многое другое.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выйдет 28 апреля 2022 года на ПК, Xbox Series X и Series S.

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