Ubisoft дарит игрокам шутер The Division

Получить игру бесплатно на ПК можно до 8 сентября в Uplay.

Компания Ubisoft запустила бесплатную раздачу многопользовательского шутера Tom Clancy’s The Division. Акция проходит в Uplay – цифровом магазине компании. Получить игру на ПК бесплатно можно будет до 8 сентября. Как сообщила Ubisoft, скачать The Division игроки могут на специальной странице магазина Uplay. Трейлер Tom Clancy’s The Division О чем Tom Clancy’s The Division The Division – это первая часть многопользовательского шутера от третьего лица.

По сюжету в Нью-Йорке группа американских ученых совместно с политиками запустила программу "Темная зима", которая призвана была проверить быстроту реакции населения на атаки био-террористов.

Эксперимент быстро вышел из-под контроля, в городе произошла вспышка эпидемии, которая привела к массовым беспорядкам.

Действие игры разворачивается спустя несколько лет после эпидемии. Нью-Йорк разрушен и поделен на зоны, которые контролируются различными группировками – от повстанцев до правительственных войск. Группировки ведут борьбу за ресурсы.

The Division вышла в 2016 году на ПК, Xbox One и PlayStation 4. На агрегаторе Metacritic у ПК-версии игры 79 баллов от критиков и 6 баллов от пользователей. Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram Автор: Сергей Коршунов