The Division раздают бесплатно в Uplay / фото store.steampowered.com
Компания Ubisoft запустила бесплатную раздачу многопользовательского шутера Tom Clancy’s The Division. Акция проходит в Uplay – цифровом магазине компании. Получить игру на ПК бесплатно можно будет до 8 сентября.
Как сообщила Ubisoft, скачать The Division игроки могут на специальной странице магазина Uplay.
Трейлер Tom Clancy’s The Division
О чем Tom Clancy’s The Division
- The Division – это первая часть многопользовательского шутера от третьего лица.
- По сюжету в Нью-Йорке группа американских ученых совместно с политиками запустила программу "Темная зима", которая призвана была проверить быстроту реакции населения на атаки био-террористов.
- Эксперимент быстро вышел из-под контроля, в городе произошла вспышка эпидемии, которая привела к массовым беспорядкам.
- Действие игры разворачивается спустя несколько лет после эпидемии. Нью-Йорк разрушен и поделен на зоны, которые контролируются различными группировками – от повстанцев до правительственных войск. Группировки ведут борьбу за ресурсы.
- The Division вышла в 2016 году на ПК, Xbox One и PlayStation 4. На агрегаторе Metacritic у ПК-версии игры 79 баллов от критиков и 6 баллов от пользователей.