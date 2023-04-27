Armored Core VI Fire of Rubicon выйдет 25 августа.

Инсайдер Том Хендерсон в очередной раз оказался прав. Armored Core VI Fire of Rubicon, новая игра от японской студии FromSoftware, выйдет 25 августа 2023 года на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X и Series S. Разработчики объявили об этом в свежем трейлере, где впервые показали геймплейные кадры.

Ролик начинается с десантирования на поверхность планеты Рубикон 3. Затем зрителям показали нарезку кадров с локациями. Они включают города в угрюмой промышленной стилистике, ветровую станцию, энергетический комплекс и так далее. А после этого начинаются геймплейные кадры с управлением собственным мехом.

Разработчики подробно продемонстрировали сражения. В Armored Core VI будут привычные для игр FromSoftware боевые элементы, например, уклонение и блокирование вражеских выстрелов с помощью энергетического щита. Однако в целом сражения отличаются от Elden Ring и даже Sekiro.

Главный герой может совершать быстрые рывки, чтобы разрывать или сокращать дистанцию. Он обладает набором разных навыков, включая выброс молний и запуск ракет. В арсенал меха также входит стрелковое оружие, поэтому игроки вольны полноценно вести бои на дальней дистанции.

Что еще показали в трейлере Armored Core VI Fire of Rubicon

Протагонист сможет трансформироваться. Он превратился из гуманоидного робота в танк и начал стрелять множеством ракет в одном из фрагментов.

В игре реализованы полеты, во время которых можно вести огонь. Когда мех поднимается в воздух, его тело тоже частично меняется.

Среди врагов присутствуют механизмы разной формы – турели, черви, танки и так далее.

Ближе к концу трейлера показаны бои с другими мехами и огромными роботизированными созданиями, которые выпускают десятки ракет и стреляют лазерами.

После публикации трейлера открылись предварительные заказы Armored Core VI Fire of Rubicon. В Steam стоимость игры составляет 999 грн за стандартное издание и 1149 грн — за Deluxe Edition. На PlayStation цена 1999 грн и 2199 грн соответственно. Расширенная версия отличается от обычной наличием цифрового артбука и саундтрека. За предварительный заказ тоже предусмотрены бонусы: набор деталей, эмблема и наклейка. Однако все это можно получить и во время прохождения.

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