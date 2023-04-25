Armored Core VI Fire of Rubicon станет доступна уже ближайшим летом.

В середине апреля экшен Armored Core VI Fire of Rubicon от студии FromSoftware, известной благодаря Elden Ring и Dark Souls, получила возрастной рейтинг от корейского агентства. Обычно это происходит за 3-6 месяцев до релиза. И похоже, игра от японских разработчиков не станет исключением. По словам проверенного инсайдера Тома Хендерсона, Armored Core VI выйдет уже летом.

Информатор написал об этом на своем сайте Insider-Gaming. Источники Хендерсона рассказали, что новая игра FromSoftware станет доступна 25 августа 2023 года на всех заявленных платформах.

После новостей о присвоении возрастного рейтинга в Корее фанаты начали ждать демонстрацию Armored Core VI Fire of Rubicon на Summer Game Fest. Именно на этом мероприятии в 2021 году впервые показали геймплейный трейлер Elden Ring. Однако источники Хендерсона сообщили, что официальную дату выхода грядущего экшена сообщат в ближайшее время. Вероятно, FromSoftware готовит презентацию игрового процесса.

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Armored Core VI Fire of Rubicon: основные подробности

Это экшен-RPG с видом от третьего лица о сражениях больших роботов. События игры разворачиваются на планете Рубикон 3. Полсотни лет назад она была почти разрушена загадочным веществом. Но теперь за контроль над добычей субстанции началась борьба между межгалактическими корпорациями.

Игроки будут участвовать в противостоянии, как вольные наемники. Они могут выполнять заказы обеих сторон, но в один момент придется выбрать, кого именно поддерживать.

В Armored Core VI предстоит управлять мехом, который можно всячески настраивать и модернизировать под свой стиль боя. Для уничтожения врагов разрешается применять холодное и стрелковое оружие.

Armored Core VI Fire of Rubicon выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S в 2023 году.

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