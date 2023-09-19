В дорожной карте Microsoft 2018 года указан график выпуска и некоторые подробности о предстоящих играх на платформах Xbox и Windows.

Появилась свежая информация, касающаяся ориентировочной даты релиза и платформ, на которых выйдет The Elder Scrolls VI. Ранее судебная система США предоставила доступ к переписке топ-менеджеров Microsoft в ходе суда между Microsoft и FTC (Федеральная торговая комиссия).

В дорожной карте Microsoft 2018 года указан график выпуска и некоторые подробности о предстоящих играх на платформах Xbox и Windows, передает The Verge. Там содержалась точная информация о двух других играх Bethesda Softworks. Redfall и Starfield согласно планам должны были выйти в первой половине 2023-го и почти так и произошло: Starfield стартовал 1 сентября, а Redfall еще весной.

Точную дату анонса в The Elder Scrolls VI в 2018-м еще не знали, однако это должно произойти не ранее 2026 года на Xbox и ПК.

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Выход The Elder Scrolls VI - что известно

Этим летом объявлению The Elder Scrolls VI исполнилось пять лет. Все указывает на то, что мы еще долго будем ждать выхода игры, но на днях появилась хорошая новость – она перешла от стадии препродакшена к стадии разработки.

Об этом рассказал старший вице-президент Bethesda по маркетингу и PR Пит Хайнс, подчеркнув, что TES 6 находится на ранней стадии разработки. Сейчас компания сосредоточена на Starfield, которая выходит уже на следующей неделе, поэтому о шестой части Древних Свитков не будет новостей еще долгое время.

The Elder Scrolls VI - что известно на данный момент

Действие игры развернется в Хамерфелле, северо-западной провинции Тамриэля и местом обитания редгардов.

В шестой части будет продвинутая политическая система, которая позволит принять участие в заговорах, предавать союзников, вступать в различные фракции. Все это будет напрямую влиять на мир и события, разворачивающиеся в нем.

Гейм-директор Bethesda Тодд Говард в одном из интервью вспоминал, что The Elder Scrolls VI будет "ультимативным симулятором фэнтезийного мира".

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