В игре существенное внимание уделяется контактным сражениям.

Студия Striking Distance поделилась подробностями боевой системы своего хоррора с элементами выживания The Callisto Protocol. Разработчики поведали о важности сражений на ближней дистанции, расчленении, поведении врагов и специальном оружии GRP.

Сведениями поделился директор по дизайну проекта Бен Уолкер в интервью порталу Game Informer.

Основная идея сражений — это выживание любыми способами. Игроки должны экономить патроны, использовать окружение и прочие средства для победы над врагами. Противники будут преследовать главного героя Джейкоба Ли из одной комнаты в другую, так что убежать не получится.

Ближний бой станет важной частью The Callisto Protocol. Примерно половину прохождения занимают именно контактные сражения, а другую — перестрелки. В битвах вблизи можно использовать дубинку-шокер и заточку, что соответствует тюремной тематике.

От охранников протагонист получит специальное оружие под названием GRP. Оно позволяет притягивать или отталкивать врагов. Это будет связующее звено между игроком и окружением. Все оружие прокачивается, а наибольшим числом улучшений обладают дубинка-шокер и GRP.

Врагам можно отстреливать и ломать конечности, что повлияет на геймплей. А если ранения получает главный герой, то он может вылечиться аптечками или инъекциями. Первые применяются быстро, но восстанавливают мало здоровья. Вторые имеют обратный эффект, поэтому их лучше использовать вне боя.

Разработчики реализовали много анимаций добивания врагов. Над движениями Джейкоба тоже потрудились, например, если на главного героя попадет кровь, он начнет ходить иначе, однако на скорость это не повлияет.

The Callisto Protocol — основные подробности

Главный герой Джейкоб Ли — обычный пилот корабля. Груз, который он перевозил, стал причиной мутаций в тюрьме "Черное железо" на спутнике Юпитера Каллисто.

В сражениях с монстрами большое внимание уделяется расчленению. Отсечение концовок будет влиять на возможности врагов.

Протагонист сможет раздобыть разнообразное оружие — от дубинок до дробовиков.

The Callisto Protocol выйдет 2 декабря 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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