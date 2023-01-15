На создание проекта потратили целых $162 миллиона без учета маркетинга.

The Callisto Protocol, духовный наследник Dead Space от творцов этой культовой серии, не оправдала ожиданий издателя Krafton. На разработку игры потратили примерно $162 миллиона без учета маркетинга.

Такой информацией поделился корейский портал K-Odyssey со ссылкой на собственные источники. Руководство Krafton ожидало, что совокупные продажи The Callisto Protocol превысят 5 миллионов копий. Однако аналитики предвещают более удручающие показатели.

Эксперты из Samsung Securities в отчете с прогнозом стоимости акций Krafton написали: "Компания ожидала, что совокупные продажи составят 5 миллионов копий, но, учитывая текущий рейтинг продаж, совокупные продажи в 2 миллиона копий будут нелегкими до [конца] этого года".

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Аналогичного мнения придерживаются и другие аналитики. The Callisto Protocol успели окрестить финансовым провалом, ведь за три года активного производства на нее потратили примерно 196 миллиардов корейских вон. Это около $161,6 миллиона. Но самое важное, что сумма не включает расходов на маркетинг. А они нередко составляют половину от основного бюджета.

После релиза The Callisto Protocol акции Krafton резко упали, несмотря на жанр игры. Хорроры с элементами выживания никогда не продавались огромными тиражами — даже Dead Space 2 достигла лишь 4 миллионов реализованных копий.

The Callisto Protocol — основные подробности

Главный герой Джейкоб Ли — обычный пилот корабля. Груз, который он перевозил, стал причиной мутаций в тюрьме "Черное железо" на спутнике Юпитера Каллисто.

В сражениях с монстрами большое внимание уделяется расчленению. Отсечение концовок влияет на возможности врагов.

Протагонист может раздобыть разнообразное оружие — от дубинок до дробовиков.

The Callisto Protocol вышла 2 декабря 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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