В ролике руководитель разработки хоррора рассказал, как ему пришла идея создания проекта.

Портал Game Informer опубликовал новое видео, посвященное хоррору с элементами выживания The Callisto Protocol от создателей культовой Dead Space. В ролике показали свежие геймплейные кадры, а руководитель разработки и основатель Striking Distance Studios Глен Скофилд рассказал об идее создания игры.

Большую часть видео занимает интервью. Глава студии сообщил, что после ухода из Sledgehammer Games, которую он тоже организовал в качестве команды, жена посоветовала ему отдохнуть и расслабиться.

Скофилд ее послушался и отправился в город Тусон в Аризоне. Руководитель решил заняться своим хобби, рисованием, в пустыне. Именно тогда его посетила идея создать новую игровую вселенную. Позже замысел обрел конкретную форму и превратился в The Callisto Protocol.

Что касается свежих геймплейных кадров, то они показывают исследования тесных коридоров. Игра нередко будет замыкать пользователей в узких пространствах и лишать комфорта благодаря давящей атмосфере.

Часть новых отрывков из The Callisto Protocol в ролике посвящена сражениям. Главный герой с дробовиком отстреливается от разных биофагов — мутировавших людей, которые будут врагами в хорроре. Среди них есть ползающие противники со способностью взрываться и подобие червей.

The Callisto Protocol — основные подробности

Главный герой Джейкоб Ли — обычный пилот корабля. Груз, который он перевозил, стал причиной мутаций в тюрьме "Черное железо" на спутнике Юпитера Каллисто.

В сражениях с монстрами большое внимание уделяется расчленению. Отсечение концовок будет влиять на возможности врагов.

Протагонист сможет раздобыть разнообразное оружие — от дубинок до дробовиков.

The Callisto Protocol выйдет 2 декабря 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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