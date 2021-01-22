Персонажи культового блокбастера пополнили ряды героев королевской битвы от Epic Games.

Следом за Хищником из одноименной серии боевиков в пятом сезоне королевской битвы Fortnite появились Терминатор и Сара Коннор.

Трейлер Fortnite – Т-800 и Сара Коннор

Как сообщила студия Epic Games, персонажей из легендарного фильма Джеймса Кэмерона можно получить во внутриигровом магазине, купив набор "Война будущего".

Сара Коннор появится в королевской битве в двух вариантах – с украшениями на спину "Рука эндоскелета Т-800" и "Боевой нож".

Вместе с роботом Т-800 можно получить эмоцию, украшение на спину "Порт HK Skynet" и инструмент "Высокотехнологичная кирка".

О пятом сезоне Fortnite

Пятый сезон королевской битвы получил название "Эпицентр". В нем собрались "величайшие охотники всех времен", чтобы не дать никому сбежать из временной петли, образовавшейся в центре острова. В игре уже появились:

Мандалорец из одноименного сериала во вселенной "Звездных войн";

Главный герой экшена God of War – Кратос;

Инопланетный охотник Хищник из одноименного фильма с Арнольдом Шварценеггером.

Напомним, что в финальном ивенте предыдущего сезона Fortnite приняло участие более 15 миллионов игроков. Еще 3,4 миллиона человек наблюдали за трансляцией мероприятия на YouTube и Twitch.

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Автор: Сергей Коршунов