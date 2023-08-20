За Джонни Кейджа, Кенши, Саб-Зиро и не только.

В Mortal Kombat 1 уже можно сыграть – все, кто предзаказал игру на PS5 и Xbox Series, получили доступ к бета-тесту. Напомним, новая часть файтинга является своего рода переосмыслением культовых персонажей.

Во время бета-теста игрокам доступно 10 бойцов, то только за шесть из них можно непосредственно сыграть – Лю Каном, Саб-Зиро, Кенши, Китаной, Джонни Кейджем и Ли Мей. А Кано, Соня Блейд, Фрост и Джакс выступают в качестве камео-бойцов.

В рамках тестирования можно опробовать режимы "один на один" и Классическую башню с ИИ-оппонентами, но без поддержки кросс-платформенной игры.

Вместе с тем в сети стали появляться новые видео с кадрами геймплей. Например, портал GameSpot выложили ролик, в котором собраны все фаталити, бруталити и удары X-Ray разных персонажей.

Бета-тестирование Mortal Kombat 1 для оформивших предварительный заказ файтинга на консолях пройдет вплоть до ночи 22 августа.

А релиз полной версии игры для всех состоится 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Switch. Консоли прошлого поколения оставили за бортом.

Mortal Kombat 1 — основные подробности

Новая часть является одновременно продолжением предыдущей части и очередным перезапуском всей серии, где мир создан богом огня Лю Каном. Разработчики пообещали реализовать кинематографичный сюжет и показать знакомых персонажей с неожиданной перспективы.

В игре будет много разных режимов и обновленная боевая система. Появится также механика камео-героев, которые станут помощниками в сражениях.

Ранее стало известно, что в новой части максимально упростят фаталити – это не понравилось хардкорным игрокам. Теперь фаталити активируются нажатием всего трех кнопок, а комбинация одинакова для всех персонажей в игре.

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