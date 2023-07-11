До релиза Starfield, главного эксклюзива компании Microsoft последних лет, остается меньше двух месяцев.

ИгроСМИ поделилось занятной информацией о фанате Starfield, который собрал всю известную информацию о большой космической RPG от Bethesda в 1071-страничный документ. Это более 86 000 слов.

Документ создал пользователь Reddit под ником Gokamo. По словам автора, он составлял этот "компендиум" больше года, используя все официальные материалы Bethesda, включая выжимки из интервью Тодда Говарда и других разработчиков. Также в документе есть все концепт-арты и скриншоты игры.

Для удобства читателей Gokamo разбил свою работу на разделы и главы, чтобы пользователи легко могли найти подробности той или иной механики, или особенности игры.

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При этом автор не уверен, что хоть кто-то прочитает документ до конца, однако, по его словам, этого и не нужно делать – "компендиум" лучше использовать как базу данных для поиска нужной информации. Ниже можно увидеть часть из оглавления:

В общем, неравнодушные к Starfield должны быть довольны – только нужно знание английского языка. Ознакомиться с документом можно по ссылке.

А меж тем до релиза Starfield, большой космической RPG от Bethesda, осталось меньше двух месяца – он состоится 6 сентября на ПК, Xbox Series и в Game Pass. Обладатели премиального издания смогут начать играть уже 1 числа.

Starfield — основные подробности

События игры разворачиваются в XXIV веке. Пользователи в роли членов организации "Созвездие" будут искать сведения об артефактах, в которых скрыты тайны вселенной.

Геймплей Starfield включает перестрелки, прокачку, сбор ресурсов, создание предметов и выполнение заданий. Важной частью также будет исследование космоса. Пользователи смогут посетить более десяти тысяч планет и сражаться с врагами на просторах вселенной.

В проекте реализовали построение баз и создание собственного судна из разнообразных элементов.

Игра выйдет на ПК, Xbox Series X и Series S. На PS5 ее ждать не стоит.

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