Пользователи обнаружили интересную деталь в дебютной геймплейной демонстрации экшен-RPG и посчитали ее намеком на сроки запуска игры.

У фанатов экшен-RPG Starfield от Bethesda Game Studios родилась новая теория. Поклонники обнаружили любопытную деталь в дебютной геймплейной демонстрации и считают, что она намекает на новую дату релиза игры.

В конце ролика, который разработчики показали в рамках презентации Xbox & Bethesda Games Showcase, присутствуют кадры с космическим кораблем главного героя. Пользователь форума Reddit под псевдонимом Balrog229 увидел бортовой номер судна — 821 323. Он провел расследование и выяснил, что это не случайный набор цифр.

Аналогичным номером обладал патент на первый в мире летательный аппарат от братьев Райт. Его зарегистрировали 23 марта 1903 года. Фанаты считают, что в этот день спустя 120 лет Bethesda выпустит Starfield. Если теория подтвердится, получится символический релиз, однако разработчики пока никак не комментируют находку Balrog229.

Официально студия сообщила о релизе своей будущей экшен-RPG в первом квартале 2023 года. Март входит в этот период, так что предполагаемая дата может оказаться правдивой.

Starfield — основные подробности

События игры разворачиваются в XXIV веке. Пользователи в роли членов организации "Созвездие" будут искать сведения об артефактах, в которых скрыты тайны вселенной.

Геймплей Starfield включает перестрелки, прокачку, сбор ресурсов, создание предметов и выполнение заданий. Важной частью также будет исследование космоса. Пользователи смогут посетить более десяти тысяч планет и сражаться с врагами на просторах вселенной.

В проекте реализовали построение баз и создание собственного судна из разнообразных элементов.

Starfield выйдет на ПК, Xbox Series X и Series S.

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