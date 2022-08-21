На дату релиза намекнула и компания Disney.

В конце июня в базе данных PlayStation Network нашли дату релиза Star Wars Jedi: Survivor. Согласно утечке, игру планируют выпустить в начале марта 2023 года. ЕА прямо не опровергла эти сведения, но намекнула, что не стоит им доверять. Однако по словам надежного инсайдера, компания просто нагнетает интригу. Экшен во вселенной "Звездных войн" действительно выпустят в марте.

Недавно Disney анонсировала две книги по мотивам Star Wars Jedi. Первая называется Battle Scars и расскажет о событиях между Fallen Order и Survivor. Пользователи смогут узнать, чем занимался Кэл Кестис до истории сиквела.

Книга выйдет в марте и будет приурочена к релизу продолжения франшизы. Такой информацией поделился редактор VentureBeat и надежный инсайдер Джефф Грабб. Вероятнее всего, он прав, ведь материалы такого характера обычно сопровождают запуск игры.

Вторая книга — это классический артбук с рисунками и комментариями разработчиков. Ее начнут продавать в мае, что тоже намекает на дату релиза Survivor. Зачастую артбуки выходят через месяц или полтора после запуска проекта.

Star Wars Jedi: Survivor — основные подробности

История в сиквеле разворачивается спустя пять лет после событий первой части. Главным героем остался Кэл Кестис, которого сопровождает верный дроид BD-1. Сюжет Survivor напрямую связан с Fallen Order.

Судя по первому трейлеру, в проекте реализуют планету Корусант и нового антагониста.

Star Wars Jedi: Survivor выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S. На PS4 и Xbox One игру решили не выпускать, чтобы реализовать рендеринг освещения с использованием трассировки лучей, а также сделать геймплей бесшовным.

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