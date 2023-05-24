А еще появилась информация о предварительных заказах файтинга.

Анонс Mortal Kombat 1 вызвал огромный ажиотаж, хотя NetherRealm Studios показала лишь кинематографический трейлер. Однако долго ждать премьеры геймплея не придется. Разработчики объявили дату показа игрового процесса. А вместе с этим появилась информация о предварительных заказах свежего файтинга.

Mortal Kombat 1 станет одним из проектов, который продемонстрируют на Summer Game Fest 8 июня. Об этом организаторы шоу рассказали на официальном аккаунте в Twitter. Геймплей со сцены представит Эд Бун — главы разработки игры, директор NetherRealm Studios и идейный вдохновитель всей серии. Вероятно, он также расскажет об основных изменениях и особенностях в Mortal Kombat 1.

Вместе с этим появилась информация о предварительных заказах файтинга на PlayStation. Издание The Gamer отметило, что в PS Store в категории "скоро в продаже" MK1 заняла первое место, если отсортировать предложения по количеству предзаказов. Игра обогнала даже Diablo IV и Final Fantasy XVI.

Видео дня

Мы провели аналогичное исследование и обнаружили, что в украинском сегменте PlayStation Store Mortal Kombat 1 находится на второй позиции. Первое место все же заняла ожидаемая экшен-RPG Diablo IV.

Mortal Kombat 1 — основные подробности

Файтинг станет мягким перезапуском серии с новой временной линией, в которой мир создал бог огня Лю Кан. Разработчики пообещали реализовать кинематографичный сюжет и показать знакомых персонажей с неожиданных сторон.

В игре будет много разных режимов и обновленная боевая система. Появится также механика камео-героев, которые станут помощниками в сражениях.

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch. Покупатели премиального издания получат доступ к проекту на пять дней раньше.

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