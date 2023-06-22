Производство пройдет в Новой Зеландии.

Новости об экранизации Minecraft появляются редко. Фильм пребывал в производственном аду, и от него отказался предыдущий режиссер. Поэтому были все поводы переживать за адаптацию, но, похоже, проблемы остались позади. Недавно в Сети появилась дата начала съемок картины.

Информация поступила с сайта организации Film & Television Industry Alliance. На странице Minecraft: The Movie указано, что производство экранизации должно начаться 7 августа. Весь съемочный процесс пройдет в Новой Зеландии, что неудивительно. Природные красоты страны соответствуют пейзажам, которые можно увидеть на процедурно сгенерированных картах в Minecraft.

Другая информация на сайте Film & Television Industry Alliance скрыта. Упомянуты лишь имена продюсеров и Джейсона Момоа, как одного из исполнителей. Кто еще вошел в каст экранизации, по-прежнему, неизвестно. Но если съемки стартуют 7 августа, то актеров уже должны были подобрать.

Видео дня

Экранизация Minecraft: что известно

Фильм анонсировали еще в далеком 2016 году и планировали выпустить в 2019-м. Однако лента угодила в производственный ад.

Сначала от съемок отказались режиссер Роб Макэлхенни и сценарист Джейсон Фукс. После этого релиз экранизации перенесли на 2022 год, но к указанному сроку Warner Bros. тоже не успела. А тем временем в кресле режиссера побывали несколько руководителей.

По изначальной задумке фильм планировали посвятить девушке и ее "невероятной" группе искателей приключений, которые должны спасти мир от Дракона Края. Изменилась ли история в финальной версии, неизвестно.

В адаптации снимется Джейсон Момоа ("Дюна", "Аквамен", "Форсаж 10"), но его роль пока держится в секрете.

Вас также могут заинтересовать новости: