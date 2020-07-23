Официально представлен трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 (видео)

Вторая часть легендарного украинского шутера выйдет на Xbox Series X и на ПК.

Сегодня на трансляции Xbox Game Showcase украинская студия GSC Game World официально презентовала дебютный тизер второй части легендарного шутера S.T.A.L.K.E.R.

Тизер S.T.A.L.K.E.R. 2

Вторая часть легендарного украинского шутера про Чернобыльскую зону отчуждения выйдет на Xbox Series X и на ПК.

Напомним, S.T.A.L.K.E.R. 2 будет работать на игровом движке Unreal Engine 4. Разработчики пообещали сделать в игре поддержку пользовательских модификаций. А также заверили, что в сиквеле не будет лут-боксов и режима "королевская битва". Дата выхода игры пока неизвестна.

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