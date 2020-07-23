Новые мутанты, аномалии и нелинейный сюжет – первые подробности S.T.A.L.K.E.R. 2

Решения пользователей будут влиять на судьбу персонажей и на весь мир игры.

Украинская студия GSC Game World представила трейлер второй части легендарного шутера S.T.A.L.K.E.R. и поделилась первыми подробностями о сиквеле.

Дебютный ролик S.T.A.L.K.E.R. 2 был показан на трансляции Xbox Game Showcase.

Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

В GSC Game World рассказали, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет масштабный нелинейный сюжет, действия которого развернутся в Чернобыльской зоне отчуждения. В игре будут как новые, так и уже знакомые фанатам локации. Решения игроков будут влиять как на судьбу персонажей, так и на локальные события и даже на весь мир игры.

Во второй части S.T.A.L.K.E.R. будут также новые монстры, артефакты и аномалии – одну из них показали в трейлере.

Вторая часть легендарного украинского шутера про Чернобыльскую зону отчуждения выйдет на Xbox Series X и на ПК. Кроме того, игра на релизе будет доступна подписчикам сервиса Xbox Game Pass.

Напомним, S.T.A.L.K.E.R. 2 будет работать на игровом движке Unreal Engine, а при производстве будет задействован захват движений и лиц, а также фотограмметрия. Разработчики пообещали сделать в игре поддержку пользовательских модификаций. А также заверили, что в сиквеле не будет лут-боксов и режима "королевская битва". Дата выхода игры пока неизвестна.

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