Как ни странно, а часть проектов из списка хорошо знакома публике.

Агрегатор Metacritic собирает рецензии критиков на каждую вышедшую игру и выводит средний балл. Благодаря этому портал может определить, какие проекты журналисты ругали сильнее всего в 2021 году. Недавно ресурс как раз поделился таким списком. В него попало несколько известных игр.

На пятом месте перечня расположилось сюжетное приключение Of Bird and Cage, в котором рассказывается тяжелая история 25-летней наркоманки. Она должна сбежать от своего похитителя и попытаться выжить. Геймплей в проекте завязан на музыкальных композициях.

Четвертое место досталось Taxi Chaos — духовному наследнику веселой аркады Crazy Taxi. Увы, по качеству новый проект и близко не дотягивает до своего вдохновителя.

На третьей позиции оказался экшен Werewolf: The Apocalypse — Earthblood. Это дешевая подделка во вселенной "Мира тьмы" с крайне посредственным сюжетом, скучным геймплеем и морально устаревшей графикой.

Условное "серебро" досталось платформеру Balan Wonderworld от создателя Sonic the Hedgehog и Nights Into Dreams. Он во всем ощущается приветом из далекого прошлого. А лидером стал футбольный симулятор eFootball 2022, который ранее назывался Pro Evolution Soccer, или просто PES. Проект вышел напрочь сломанным, с кучей багов и минимальным количеством контента.

Худшие игры, по версии Metacritic

Of Bird and Cage (ПК) — 44 балла;

Taxi Chaos (PS4) 42 балла;

Werewolf: The Apocalypse — Earthblood (PS4) — 42 балла;

Balan Wonderworld (Nintendo Switch) — 36 баллов;

eFootball 2022 (ПК) — 25 баллов.

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Автор: Назар Степорук