Wigglesworth хотел расширить границы спидранов.

Человеческая изобретательность в поиске новых способов самонаказания не знает границ, особенно если речь идёт о YouTube. Wigglesworth, стример и фанат Five Nights at Freddy's: Security Breach, сделал своим брендом испытания, которые сложно описать иначе, как смесь боли и комедии.

Его последняя идея - laxative%, категория спидранов, в которой игроку нужно проходить игру под действием большого количества слабительного. "Все спидран-категории очень крутые, но я хочу расширить границы, создав свою собственную. Единственное правило: если ты взрываешься, ты проиграл."

И это далеко не единственный абсурдный эксперимент на его канале. Wigglesworth - мастер превращать Five Nights at Freddy's в арену для совершенно безумных челленджей. Например, в одном из своих видео он подключил себя к шок-ошейнику для собак, который бил его током каждый раз, когда он умирал в игре. "Так много Монти," - восклицал он, имея в виду одного из аниматроников-антагонистов.

Ещё один из его челленджей - EggRoulette%, где он давился сырыми и варёными яйцами. А в GivingBirth% он использовал симулятор родовых схваток, чтобы усилить напряжение во время игры.

Ранее мы рассказывали, что спидраннер Crazy Taxi проходил игру вместе с живой кавер-группой, чтобы не получить бан по авторским правам.

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