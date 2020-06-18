Игра Horizon Forbidden West выйдет в 2021 году
У Horizon Forbidden West появилось примерное окно релиза - игра выйдет в 2021 году.
Читайте такжеНа презентации PlayStation 5 могут показать Horizon Zero Dawn 2, Gran Turismo 7 и God of War 2
Об этом рассказал геймдиректор Матайас де Йонге.
В видео, опубликованном на официальном YouTube-канале PlayStation, он также поделился некоторыми деталями сюжета. Так, площадь карты заметно больше по сравнению с первой частью. Также будут доступны подводные локации, ничем не уступающие наземным.
Де Йонге также рассказал, что благодаря установленному в PlayStation 5 SSD загрузочных экранов практически не будет, а быстрое перемещение и перезапуск с места сохранения займут секунды.
В Horizon Forbidden West появятся десятки новых машин и новые племена, в одном из которых люди научились подчинять себе машины и переоборудовать их для боя.
Напомним, игра Horizon Forbidden West была анонсирована на презентации PlayStation 5 11 июня.