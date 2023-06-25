Цены доходили до $1 тысячи.

В игровой индустрии спекулянты постоянно пытаются заработать на товарах ограниченного количества. Это касается продажи устройств, коллекционных изданий и даже раннего доступа к отдельным проектам. Свежей целью перекупщиков стал стресс-тест Mortal Kombat 1. Спекулянты начали предлагать возможность поучаствовать в нем за огромные деньги.

Как сообщило издание GameRant, доступ к тестированию продают на eBay. Изначально перекупщики выставили стоимость в размере $1 тысячи. Затем предложений появилось больше, и цены начали снижаться. Сейчас они варьируются от $180 до $810. Сколько людей согласились отдать такие немаленькие суммы за возможность опробовать Mortal Kombat 1 до релиза, неизвестно.

Напомним, стресс-тест грядущего файтинга начался 23 июня. Он закончится завтра, 26 июня. В рамках пробного доступа пользователям открыли четверых персонажей. Первые отзывы от игроков, которые смогли заранее оценить Mortal Kombat 1, были преимущественно положительными.

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Mortal Kombat 1 — основные подробности

Файтинг станет мягким перезапуском серии с новой временной линией, в которой мир создал бог огня Лю Кан. Разработчики пообещали реализовать кинематографичный сюжет и показать знакомых персонажей с неожиданных сторон.

В игре будет много разных режимов и обновленная боевая система. Появится также механика камео-героев, которые станут помощниками в сражениях.

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch. Покупатели премиального издания получат доступ к проекту на пять дней раньше.

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