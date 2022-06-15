Это будет продолжение серии постапокалиптических RPG Fallout.

После презентации Xbox & Bethesda Games Showcase 2022, на которой показали геймплей Starfield, представители Bethesda Game Studios начали давать интервью. В одной из бесед с журналистами разработчики поделились планами на будущее. Они сообщили, какую игру собираются выпустить после Starfield и The Elder Scrolls VI.

О своем грядущем, пока еще полноценно не анонсированном проекте в разговоре с IGN рассказал директор Bethesda Game Studios Тодд Говард.

"Да, The Elder Scrolls VI находится на стадии предварительного производства, и, знаете, после этого мы собираемся заняться Fallout 5, так что на ближайшее время у нас довольно много работы. У нас есть и другие проекты, к которым мы время от времени присматриваемся", — сообщил Говард.

Что это за "другие" игры, руководитель не сообщил. Зато о Fallout 5 глава Bethesda Game Studios упоминает не впервые. Еще в конце ноября прошлого года Говард заявил, что серия постапокалиптических RPG продолжит развиваться. У студии уже есть "одностраничный" вариант планов на пятую часть. То есть основные идеи разработчики успели набросать.

Когда выйдут новые игры Bethesda Game Studios

Starfield пользователи смогут опробовать в 2023 году на ПК, Xbox Series X и Series S. Игру планировали выпустить в ноябре 2022-го, но затем перенесли.

Полноценное производство The Elder Scrolls 6 начнется только после запуска Starfield. Bethesda выпускает один проект примерно в 3-5 лет. Учитывая этот цикл, TES VI выйдет в 2027 или 2028 году.

На Fallout 5 студии понадобится в среднем еще четыре года, если она не нарастит темп. То есть игра появится на полках магазинов где-то в 2031 или 2032 году.

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