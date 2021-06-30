Польские разработчики официально объявили о партнерстве с японским издательством.

Польская студия Bloober Team, создавшая хорроры The Medium и Observer, объявила о своем стратегическом сотрудничестве с японским издательством Konami. В активе компании права на такие знаменитые игровые серии, как Castlevania, Metal Gear и Silent Hill.

Об этом разработчики сообщили на своем сайте.

"Тот факт, что такая известная компания, как Konami, решила сотрудничать с Bloober Team, означает, что мы стали равноправным партнером для ведущих игроков на этом рынке", – заявил президент Bloober Team Петр Бабьено.

В Konami подчеркнули, что будут использовать сильные стороны обеих компаний для создания высококачественного контента. Однако, о каких играх идет речь, не сообщили. Будут ли это новые части известных франшиз или новые IP – неизвестно.

В начале этого года в Сети уже появлялись слухи, что новую Silent Hill делает именно Bloober Team. Тогда глава студии в интервью GamesIndustry говорил, что компания работает над серией хорроров от одного известного издательства. В подробности разработчик не вдавался, но теперь ясно, что Bloober Team, у которой есть опыт в создании хорроров, сотрудничает с Konami. О работе польской студии над Silent Hill намекнул также портал Video Games Chronicle. По данным издания, в разработке находятся две версии Silent Hill – одна от Bloober Team, а другая от неназванной японской студии.

Напомним, что на прошлой неделе поклонники Silent Hill были уверены, что новую часть их любимой серии создает загадочная студия Blue Box. Согласно фанатской теории, эта компания является прикрытием для знаменитого японского геймдизайнера Хидео Кодзимы, который был причастен к отмененному проекты Silent Hills, но не выпустил его, так как в 2015 году со скандалом ушел из Konami. Подробней об этой теории можно прочитать в нашем материале.

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Автор: Сергей Коршунов