В этот раз компания Epic Games направила иск в федеральный суд Австралии.

Компания Epic Games, создавшая популярную королевскую битву Fortnite снова подала иск против Apple, но на этот раз в Австралии. Разработчики в очередной раз обвинили создателей iPhone в монополизме и нарушении прав потребителей.

Читайте также10 вещей, которые Assassin's Creed Valhalla украла у The Witcher 3

В своем иске на 13 страниц компания Epic Games ссылается на австралийские законы о защите прав потребителей, а также на некоторые пункты закона о конкуренции, передает издание Game Rant.

В Epic Games утверждают, что таким образом отстаивают не столько свои интересны. Сколько права потребителей и других разработчиков. Однако сам конфликт разгорелся именно после удаления Fortnite из App Store и Google Play Market.

Интересно, что авторы Fortnite не подали иск против Google в австралийский суд.

Конфликт Epic Games с Apple и Google

13 августа 2020 года Epic Games добавила в Fortnite собственную платежную систему, чтобы получать весь доход от игры и не платить 30% сервисного сбора компаниям Apple и Google

Действие разработчиков стало прямым нарушением правил App Store. Apple в тот же день заявила о нарушении и удалила Fortnite из своего магазина.

По тем же причинам компания Google удалила Fortnite из Play Market.

В ответ компания Epic Games подала на Apple в суд с требованием снизить процент сервисного сбора, которы разработчики вынуждены платить производителю iPhone. Разработчики Fortnite назвали Apple монополистом, обвинив в том, что компания запрещает устанавливать на iPhone приложения из сторонних магазинов.

Аналогичный иск был подан и против Google.

В ответ на иск Apple удалила из App Store аккаунт Epic Games, из-за чего компания утратила возможность загружать в магазин обновления и новые игры.

Распространять Fortnite на Android-устройства разработчики начали с официального сайта игры.

Первое судебное слушание по делу Epic Games против Apple состоялось 24 августа. Судья признала, что авторы Fortnite намерено нарушили правила App Store. Впрочем, это был очевидный факт, поскольку Epic Games составила и подала иск в суд в тот же день, когда Fortnite удалили из App Store. Кроме того, в этот же день разработчики выпустили ролик, в котором обыграли знаменитую рекламу компьютеров Mac и назвали Apple монополистом.

В сентябре Apple подала встречный иск против Epic Games, обвинив разработчиков в умышленном нарушении правил магазина App Store.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов