Станислав Вишневский просто хотел играть с друзьями в Final Fantasy 11.

Социальная платформа Discord изначально была разработана для общения с друзьями во время игры в Final Fantasy 11.

По словам создателя сервиса Станислава Вишневского, именно первая MMORPG от Square Enix послужила вдохновением для создания платформы, которая сегодня используется миллионами людей по всему миру для голосового общения и создания сообществ.

В интервью с японским изданием Famitsu, Вишневский рассказал, что был одержим Final Fantasy 11 и создал прототип программы для общения, чтобы использовать её во время игры. Позднее, переехав в Калифорнию, он встретил Джейсона Цитрона, и вместе они создали полноценный Discord.

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Почему же Discord стал таким успешным, несмотря на существование других голосовых приложений? Вишневский считает, что популярность платформы объясняется её простотой. Задумка создателей заключалась в том, чтобы Discord был чем-то вроде "гостинной, где можно проводить время с друзьями", а не просто инструментом.

Вишневский теперь также является поклонником Final Fantasy 14, он даже взял неделю отпуска, чтобы поиграть в дополнение Dawntrail и достиг максимального 100 уровня для большинства игровых классов.

Напомним, что недавно открылось голосование на Golden Joystick Awards 2024. Final Fantasy 7 Rebirth стала игрой с наибольшим количеством номинаций. Ремейк седьмой части может получить награды за "Лучшую игру на консолях", "Лучшее повествование", "Лучший саундтрек" и "Лучший исполнитель главной роли".

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