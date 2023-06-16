Она называется Absurd Ventures.

После ухода из Rockstar Games один из основателей студии, Дэн Хаузер, не сидит на месте. Недавно он создал новую компанию, которая будет заниматься развлекательными произведениями.

Как сообщило издание Video Games Chronicle, новое предприятие автора GTA называется Absurd Ventures. Основная цель компании, по словам Хаузера, "рассказывать великие истории, где и как это возможно". Студия займется "созданием новой интеллектуальной собственности на всех платформах и для всех форматов". Судя по этой формулировке, игры станут лишь частью деятельности Absurd Ventures.

Объявление об основании компании сопровождалось странным трейлером. В ролике присутствует нарезка кадров с разными видами искусства и деятельности. Есть, например, фрагменты с танцами, боксером, клоуном, пантомимой, уборщиком и каратисткой. А еще отдельные части видео стилизованы под старые телевизионные шоу. Похоже, трейлер стремится передать разнообразие направлений, в которых будет работать Absurd Ventures.

Подробнее о Дэне Хаузере

Вместе с братом Сэмом он основал Rockstar Games. В течение более двадцати лет руководитель управлял компанией и приложил руку к множеству культовых хитов.

В 2020 году Дэн Хаузер покинул Rockstar без объяснения причин. Студия и ее материнская компания Take-Two Interactive тоже не разглашали деталей на этот счет.

Хаузер в 2021-м заявил, что станет креативным директором компании Absurd Ventures in Games. Однако с тех пор концепция изменилась и компания, похоже, стала мультимедийной, то есть теперь она не сконцентрирована только на играх.

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