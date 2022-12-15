Вместе с этим появились первые подробности сюжета.

Еще в конце мая текущего года Sony объявила, что God of War получит сериальную адаптацию. А недавно шоу официально анонсировали и поделились первыми подробностями.

Как сообщило издание Variety, экранизация создается в партнерстве с Amazon и выйдет в сервисе Prime Video, который принадлежит компании. Съемками будет руководить шоураннер "Колеса времени" Рэйф Джадкинс. Он также занял кресло продюсера.

Сценаристами сериала выступили Марк Фергюс и Хоук Остби, которые писали сюжеты к фильмам "Железный человек" и "Дитя человеческое". Исполнительными продюсерами стали руководитель разработки God of War 2018 года Кори Барлог и Джефф Кетчам из Santa Monica Studio. А компанию им составили Асад Кизилбаш и Картер Свон из Playstation Productions, Юми Янг из Santa Monica Studio и Рой Ли из Vertigo.

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Описание сериала повторяет завязку прошлой части God of War. Кратос и Атрей должны подняться на самую высокую гору в девяти мирах скандинавской мифологии, чтобы развеять прах Фэй, жены главного героя.

"God of War — это захватывающая, основанная на характере персонажей франшиза, которая, по нашему мнению, покорит наших глобальных потребителей как своими обширными и захватывающими мирами, так и богатым сюжетом. Для нас большая честь разделить с Sony Pictures Television, PlayStation Productions и студией Santa Monica приключение, связанное с мифологией God of War", — прокомментировал анонс Вернон Сандерс, глава глобального телевидения Amazon Studios.

Подробнее о God of War

God of War — это продолжение серии экшенов о спартанце Кратосе, который сражается с богами. Проект вышел в 2018 году и стал своеобразным перезапуском франшизы, сменив антураж с греческого на скандинавский. При этом трансформировался и тон повествования. У Кратоса появился сын Атрей, которого герой должен воспитывать.

Отношения между протагонистом и его отпрыском — одна из центральных тем в сюжете. Вместе им необходимо подняться на самую высокую гору в девяти мирах скандинавской мифологии. На вершине Кратос должен развеять пепел Фэй — своей умершей жены и матери Атрея.

Геймплей God of War сочетает вариативную боевую систему, исследование локаций, прокачку и элементы метроидвании.

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