Характеристики гарнитуры впечатляют.

Sony порадовала аудиторию неожиданным анонсом. Компания полноценно представила гарнитуру виртуальной реальности PlayStation VR 2 и первую игру для нее — Horizon Call of the Mountain.

Читайте такжеВ PlayStation представили новые контроллеры для шлемов виртуальной реальности на PS5В блоге PlayStation японский платформодержатель опубликовал основные характеристики PS VR 2. Гарнитура отметится разрешением 2000×2040 на каждый глаз, OLED-дисплеем, полем обзора 110 градусов, частотой обновления 90/120 Гц и поддержкой HDR. Для использования шлема не понадобится внешняя камера, так как движения игрока считываются с помощью контроллера.

Еще PS VR 2 оснащен технологией отслеживания взгляда. Гарнитура распознает направление, в котором смотрит игрок, и это можно применять в геймплее. По словам Sony, описанная особенность гарантирует новый уровень реализма в проектах для VR. Стоит также упомянуть, что PlayStation VR 2 поддерживает трехмерное звучание, а ее контроллеры обладают такой же тактильной вибрацией, как DualSense.

Информация про Horizon Call of the Mountain

Это приключенческий экшен от Guerrilla Games и Firesprite в знаменитой вселенной Horizon.

Игра создается специально для PlayStation VR 2 и должна показать возможности гарнитуры.

В дебютном ролике продемонстрировали лишь несколько кадров Call of the Mountain. Они включают сплав по реке в компании неизвестного персонажа. На пути героев появился длинношей, который их едва не раздавил.

Сроки запуска и цена PlayStation VR 2 пока не разглашаются. Но можно предположить, что шлем поступит в продажу ближе к концу осени.

Вас также могут заинтересовать новости: