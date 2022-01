Великая игра с одним важным "но". Обзор God of War на ПК

На ПК вышел один из главных эксклюзивов PlayStation — God of War. Ради этого проекта многие люди покупали PS4 и в результате нисколько не жалели о потраченных средствах. УНИАН решил вспомнить главные заслуги игры, а заодно проверить качество версии для персональных компьютеров. Наши выводы читайте в свежем обзоре.

За все поколение PlayStation 4 вышло не так уж много эксклюзивов, которые буквально продавали людям консоль. Для одних — это была дилогия The Last of Us, для других — сложный ролевой экшен Bloodborne, а для третьих — приключенческий боевик Uncharted 4. Можно также вспомнить Horizon Zero Dawn, Ghost of Tsushima и Marvel's Spider-Man, однако для большинства пользователей список возглавляет перезапуск God of War года.

Проект Santa Monica Studio получил 262 награды "игра года" от профильной прессы и пользователей. А на The Game Awards 2018 он сумел обойти не менее великую Red Dead Redemption 2 в борьбе за главный приз. Обладатели PS4 использовали God of War, как одно из основных доказательств превосходства любимой консоли над конкурентом в лице Xbox One. И даже фанаты ранних частей серии, которым не понравились изменения в перезапуске, признавали его высокое качество.

Игра превратилась в амбассадора PlayStation, поэтому решение выпустить ее на персональных компьютерах стало громкой неожиданностью. Многие приверженцы консольной эксклюзивности релизов Sony были расстроены, зато ПК-аудитория ликовала. Она получила шанс прикоснуться к одному из главных проектов последнего десятилетия без необходимости приобретать приставку.

Мы в УНИАН решили воспользоваться поводом, чтобы вспомнить о величии God of War и заодно оценить качество порта. Вердикт оказался не совсем очевидным. Наша редакция нашла в ПК-версии важный нюанс, о котором стоит знать потенциальным покупателям. Подробнее об этом читайте ниже.

Бог среди других игр

God of War сразу после выхода обзавелась показательным паспортом в виде всеобщего признания. Сарафанное радио с хвалебными одами в сторону проекта докатилось даже до тех, кто предпочитает играть исключительно на персональных компьютерах. Так что сейчас сложно найти пользователя, который не знает о сильных сторонах экшена от Santa Monica Studio. Но давайте все же выполним протокол и кратко пробежимся по основным преимуществам God of War.

Главный герой Кратос переехал из Греции в холодную Скандинавию, где обитают Тор, Один, етуны и прочие ребята из мифологической банды. В начале игры протагонист похоронил жену Фэй, и теперь он обязан выполнить последнее желание любимой. Призрак Спарты должен развеять ее пепел с вершины самой высокой горы во всех девяти мирах. Сопровождать Кратоса будет его сын Атрей, с которым тот долго не виделся. Главным героям предстоит пройти огромный путь — как в физическом, так и в эмоциональном плане.

История God of War ощущается взрослой и глубокой. В ней по частичкам анализируются отношения между отцами и сыновьями, а также семейная проблематика в целом. Все это сдобрено психологическим подтекстом и тщательной проработкой каждого характера. Верхние слои истории тоже сделаны с большой любовью: наблюдать за личностными переживаниями героев, их стремлениями и трансформацией невероятно увлекательно. Да и сам путь Кратоса и Атрея выстроен со вкусом. Испытания и антуражи часто меняются, а сюжет обогащается дополнительными деталями. Если сильно захотеть, то при прохождении God of War можно изучить добротную часть германо-скандинавской мифологии. Главное, разделять каноничные детали и вымысел.

На столь же высоком уровне в проекте сделан геймплей. Он регулярно обрастает новыми элементами, которые аккуратно вплетаются в общую концепцию. Во второй половине прохождения у пользователя появится десяток всяких возможностей, при этом игровой процесс не будет казаться перенасыщенным. Для каждого умения в бою и во время изучения мира находится применение.

Сражения обладают средним темпом и заставляют часто менять свою тактику. Игрок должен находить уязвимости у разных типов врагов, которых здесь десятки, и выстраивать эффективную цепочку действий. Поначалу Кратос умеет совершать две атаки и бросать свой топор. Через пару часов он обучится первым комбинациям способностей и получит набор мощных рунических атак. А во второй половине прохождения арсенал боевых навыков вырастет в несколько раз. Появится возможность сделать идеальную сборку под свои нужды, чтобы одолеть любого противника.

Отдельно стоит похвалить Атрея, как спутника. Ему можно приказывать применять навыки на конкретную цель и стрелять из лука. В целом парень самостоятелен и хорошо справляется с ролью помощника, хотя иногда все же попадается во вражеский захват. Единственная претензия к боевой системе — это малое количество уникальных боссов. Кроме сюжетных главгадов, запоминаются только некоторые валькирии.

Изучение мира в God of War выполнено по принципам метроидвании. Игрок постепенно обретает боевые навыки, которые позже помогают открывать секреты на локациях. Благодаря этому путешествия по уже посещенным местам не приедаются. По пути всегда можно добраться до ранее недоступного сундука или заглянуть в какую-то секретную область с сокровищами. Да и головоломки хорошо разбавляют исследование локаций. В одних загадках нужно просто найти запрятанные среди окружения руны, а в других — понять способ работы целых механизмов.

Придраться к God of War, конечно, можно. Например, частично пропал дух эпичного противостояния с богами, который был фирменной чертой серии. О появлении Кратоса в Скандинавии почти не рассказали, отдельные локации обладают типичным дизайном, а хорошо поставленных побочных квестов немного не хватает. Однако все это ощущается одной сплошной мелочью против пережитого в God of War приключения. Игра постепенно насыщает эмоциями разного спектра и неспешно влюбляет в себя. После финальной сцены пользователь выдохнет с единственной фразой на устах: "Хочу еще". А это главный признак великого творения.

Достаточно слегка подкрутить

Протокол заполнен, так что переходим к качеству ПК-версии. Здесь все стандартно для портов Sony. Разработчики легкими мазками приукрасили графику и адаптировали проект под особенности персональных компьютеров. В обзорной версии God of War сначала были проблемы с управлением. На экране отображались заглушки вместо указателей нужных клавиш, что доставляло дискомфорт. Мне пришлось пятнадцать минут выяснять, как активировать особый режим "спартанской ярости". Ближе к релизу это починили, как и переназначение управления. Теперь каждый пользователь сможет настроить раскладку, согласно своим привычкам.

Графически ПК-версия выглядит так же, как на PlayStation 5. Игра запускается на новой консоли Sony по обратной совместимости, хоть и обладает несколькими сочетаниями разрешения и кадровой частоты. Главным отличием God of War на персональных компьютерах стало освещение. Его немного приглушили, что позволило подчеркнуть отдельные сцены и детали. Стоит также отметить слегка повышенное качество текстур на переднем плане, более четкую внешность персонажей, подтянутое разрешение теней и улучшенное затенение. Эти изменения приходится выискивать под увеличительным стеклом, так что они будут иметь хоть какое-то значение только для любителей графических сравнений.

Баги, визуальные артефакты, глитчи и прочие ошибки в проекте отсутствуют. Игра отполирована и отлажена до уровня швейцарских часов. На фоне стартовых проблем Horizon Zero Dawn на ПК God of War кажется идеалом. Единственное, что удручает в этом аспекте — малое количество настроек. Разработчики дают возможность изменить семь параметров — от качества текстур и фильтрации до теней и затенения. В сравнении с современными релизами, где позволяют отладить даже мельчайшие детали, God of War выглядит кивком из прошлого. Для владельцев мощных систем это не будет иметь значения, а вот обладателям средних ПК пригодилась бы более точечная настройка.

Скандинавии требуются патчи

Вот и наступил черед нюанса, о котором говорилось во вступлении. Имя ему — плохая оптимизация, бич современной игровой индустрии. Этому важному аспекту все реже уделяется должное внимание, из-за чего страдают многие покупатели. В рекомендованных системных требованиях God of War значатся процессор Intel i5-6600k, видеокарта NVIDIA GTX 1060 и 8 Гбайт оперативной памяти. Я тестировал игру на более мощной системе — с i7-9750HF, GTX 1660 и 16 Гбайт ОЗУ на борту. Этого должно с запасом хватать для запуска проекта с максимальными настройками в 1080р. Однако практические результаты оказались далеко не такими радужными.

Чтобы добиться 60 кадров/с, пришлось полчаса крутить ползунки визуальных параметров. И драйвера здесь ни при чем, ведь они обновлены до последней версии. На максимальных настройках игра показывала удручающие 20-30 кадров/с, на высоких — 30-40 кадров/с, а на средних — 45-60 кадров/с. Частота постоянно колеблется, но что хуже всего — она нередко обваливается до неприлично низких значений.

Чаще всего просадки случаются в заставках и "тяжелых" срежиссированных боях, где геймплей сочетается с кинематографичными моментами. Но иногда FPS вдруг падает при посещении отдельных комнат, где просто стоит сундук. Почему так происходит, непонятно. Когда частота снижается на 10 кадров/с, с этим еще можно смириться. Однако иногда просадки достигают непростительных 20-25 кадров/с. Включение технологии AMD FidelityFX Super Resolution значительно улучшает ситуацию: повышается FPS и стабильность в целом. Но игра ведь должна хорошо работать и без нее. На описанные проблемы с оптимизацией трудно закрыть глаза даже в разговоре о God of War. Возможно, патч первого дня что-то починит. Однако этот текст пишется до релиза, поэтому я решил акцентировать внимание на производительности.

Вердикт УНИАН

God of War — это тот проект, который можно рекомендовать к покупке даже закоренелым скептикам. Он заставит любого человека пересмотреть свое отношение к играм и признать их искусством. Владельцам мощных ПК, незнакомых с творением Santa Monica Studio, рекомендуется покупать его прямо на релизе. Жалеть о потраченных деньгах гарантированно не придется. А вот обладателям средних и слабых компьютеров лучше немного подождать патчей, посмотреть тесты от "железных" экспертов и принять решение на основе полученной информации. Колебания кадровой частоты могут нарушить погружение, а в случае с God of War это попросту недопустимо.

Назар Степорук