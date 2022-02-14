В проекте действительно есть эпизоды не для слабонервных.

Студия LKA и издательство Wired Productions сообщили, что PlayStation-версия хоррора Martha is Dead выйдет с цензурой. Ее добавили по требованию Sony, которая сочла отдельные элементы игры неприемлемыми. Пользователи уже успели предположить, какие из сцен мог запретить японский платформодержатель.

Стоит отметить, что Martha is Dead имеет возрастной рейтинг "только для взрослых". Разработчики также добавили предупреждения о неприемлемом контенте на экран запуска игры и официальный сайт. Но в процессе одной из свежих проверок Sony все же попросила внести цензуру. Об этом Wired Productions сообщила в недавнем заявлении.

В комментарии издательства сказано: "Нам пришлось изменить некоторые элементы в версиях для PS4 и PS5. После более чем четырех лет напряженной работы студии LKA теперь требуется дополнительное время для внесения этих незапланированных изменений".

Другие детали цензуры

На PS4 и PS5 в цифровом виде Martha is Dead появится 24 февраля 2022 года, то есть в один день с релизом на остальных платформах. А вот выпуск физических изданий для консолей Sony задержится на несколько недель.

Версии хоррора для ПК, Xbox One, Xbox Series X и Series S останутся нетронутыми. Они будут такими, как задумывали разработчики.

Пользователи уже догадались, что именно потребовала вырезать Sony. Посмотреть на особо жестокий контент можно по этой ссылке в Twitter. Однако впечатлительным людям не рекомендуется переходить по ней.

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