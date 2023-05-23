Insomniac Games быстро положила конец домыслам.

В Сети появилось сразу несколько подтверждений, что в Marvel's Spider-Man 2 будет кооперативный режим. Слухи начали быстро расползаться накануне PlayStation Showcase, поэтому пришлось вмешаться разработчикам из Insomniac Games. Они опровергли наличие совместной игры в грядущем экшене.

Как сообщило издание The Gamer, все началось с высказывания актера озвучения Наджи Джетера, исполнившего Майлза Моралеса. Пользователи обратили внимание, что он посетил SacAnime прошлым летом, где ответил на вопрос одного из фанатов насчет кооператива в Marvel's Spider-Man 2. Джетер заявил: "Я не знаю, было ли это объявлено или нет, но я думаю да [совместный режим будет]".

Затем в Сеть просочились фрагменты исходного кода игры. В нем упоминались обозначения пользователей, как в кооперативе, и деление на команды, словно в мультиплеере. Это подогрело слухи о совместном режиме, но следом домыслы развеяла Insomniac Games.

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Человек под псевдонимом SeanLia4 решил напрямую спросить разработчиков, будет ли Marvel's Spider-Man 2 кооперативной игрой. Представители команды честно ответили: "Нет. Это эпичное одиночное приключение". После заявления Insomniac Games все слухи утратили актуальность.

Marvel's Spider-Man 2 — основные подробности

Игру анонсировали на прошлогоднем осеннем шоу PlayStation. Проект должен выйти в 2023-м году. Insomniac Games подтвердила эти планы в октябре 2022-го.

В дебютном трейлере Marvel's Spider-Man 2 показали Питера Паркера и Майлза Моралеса. Они вместе сражались со злодеями, применяя разные умения. А в конце ролика появился Веном, который станет одним из антагонистов.

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