Компания побила свой предыдущий рекорд.

На международной выставке потребительской электроники CES 2021 президент Sony Interactive Entertainment Джим Райан заявил, что запуск PlayStation 5 был крупнейшим в истории.

Читайте такжеДве недели в будущем. Обзор PlayStation 5Об этом в Твиттере сообщил организатор The Game Awards Джефф Кили.

Точных цифр президент SIE не раскрыл, однако по данным портала VGChartz, в первые пять недель после старта было продано 3,7 миллиона консолей. А к концу 2020 года – более 4,4 миллиона устройств. Предыдущий рекорд на консольном рынке был установлен в 2013 году, когда за две недели после запуска было продано 2,1 миллиона PlayStation 4.

Тем не менее на CES 2021 Джим Райан поделился информацией о ближайших датах выхода игр для PlayStation 5:

Шутер от третьего лица Returnal выйдет 19 марта 2021 года;

Релиз приключенческого экшена Kena: Bridge of Spirits также назначен на март;

Временный консольный эксклюзив Deathloop выйдет 21 мая 2021 года;

Экшен Solar Ash выйдет в июне 2021;

Ролевая игра Little Devil Inside появится на PS5 в июле этого года;

Инди-игра про кота Stray, а также загадочный экшен Ghostwire: Tokyo выйдут осенью.

Релиз эксклюзивных блокбастеров Ratchet & Clank: Rift Apart и Horizon Forbidden West назначен на 2021 год, однако точной даты Джим Райан не сообщил. А выход научно-фантастической игры Pragmata перенесли с 2022-го на 2023 год.

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Автор: Сергей Коршунов