Речь о шутере с концепцией "рогалика" Returnal.

Sony официально объявила о релизе Returnal на персональных компьютерах в рамках The Game Awards 2022. Это будет первый полноценный эксклюзив PlayStation 5, который станет доступен ПК-аудитории. Ранее компания выпускала игры, вышедшие и на PS4.

Как сообщила Sony в блоге PlayStation, Returnal появится на персональных компьютерах 15 февраля 2023 года. На ПК игра отметится поддержкой технологий NVIDIA DLSS, AMD FSR и NVIDIA NIS для улучшения производительности. Разработчики также реализовали отражения с помощью рейтрейсинга и добавили поддержку широких (21:9) и ультрашироких (32:9) мониторов. Вместе с этим Housemarque и Climax Studios опубликовали финальные системные требования Returnal для разных конфигураций.

Минимальные параметры (720р, 60 кадров/с, низкая графика)

Видео дня

ОС: Windows 10 (64 бит, версия 1903);

процессор: Intel Core i5-6400 на 2,7 ГГц или AMD Ryzen 5 1500X на 3,5 ГГц;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Гбайт) или AMD Radeon RX 580 (8 Гбайт);

оперативная память: 16 Гбайт;

место на диске: 60 Гбайт (HDD, но рекомендуется SSD).

Средние требования (1080p, 60 кадров/с, средняя графика)

ОС: Windows 10 (64 бит, версия 1903);

процессор: Intel Core i5-8400 на 2,8 ГГц или AMD Ryzen 5 2600 на 3,4 ГГц;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 Гбайт) или AMD Radeon RX 5600 XT (6 Гбайт);

оперативная память: 16 Гбайт;

место на диске: 60 Гбайт (SSD).

Рекомендованные требования (1080р, 60 кадров/с, высокая графика)

ОС: Windows 10 (64 бит, версия 1903);

процессор: Intel i7-8700 на 3,7 ГГц или AMD Ryzen 7 2700X на 3,7 ГГц;

видеокарта: NVIDIA RTX 2070 Super (8 Гбайт) или AMD Radeon RX 6700 XT (12 Гбайт);

оперативная память: 16 Гбайт;

место на диске: 60 Гбайт (SSD).

Эпические требования (4K, 60 кадров/с, максимальная графика)

ОС: Windows 10 (64 бит, версия 1903);

процессор: Intel Core i7-9700K на 3,7 ГГц или AMD Ryzen 7 3700X на 3,6 ГГц;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 Гбайт) или AMD Radeon RX 6800 XT (16 Гбайт);

оперативная память: 32 Гбайт;

место на диске: 60 Гбайт (SSD).

Требования для трассировки лучей (4K, 60 кадров/с, максимальная графика)

ОС: Windows 10 (64 бит, версия 1903);

процессор: Intel Core i9-11900K на 3,5 ГГц или AMD Ryzen 9 5900X на 3,7 ГГц;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (12 Гбайт) или AMD Radeon RX 6950 XT (16 Гбайт);

оперативная память: 32 Гбайт;

место на диске: 60 Гбайт (SSD).

Коротко о Returnal

По сюжету главная героиня Селена попала на планету Атропос. Здесь она застряла во временной петле и вынуждена выживать, сражаясь с различными монстрами.

Задача женщины — найти способ покинуть враждебную планету. Однако после каждой смерти героиня теряет практически все, что нашла в предыдущем забеге. При этом расположение комнат и локаций в биоме каждый раз меняется.

У игроков в распоряжении 10 видов базового оружия и более 90 вариантов модификаций для них.

Returnal вышла 30 апреля 2021 года эксклюзивно на PS5. На агрегаторе Metacritic игра получила 86 баллов от профильной прессы и 7,3 балла от пользователей.

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