Информация поступила от проверенного инсайдера.

Инсайдер billbil-kun, который почти ежемесячно публикует подборку бесплатных игр в PS Plus до официального анонса, рассказал о декабрьских проектах. На этот раз Sony подготовила весьма неплохой подарок.

Информатор традиционно поделился утечкой на форуме Dealabs. Согласно его данным, в декабре пользователям PlayStation Plus достанутся Mass Effect Legendary Edition, Biomutant и Divine Knockout (DKO). Добавить игры в личную библиотеку можно будет с 6 декабря по 3 января. А до тех пор подписчикам доступна ноябрьская подборка: Nioh 2, Lego Harry Potter Collection и Heavenly Bodies.

Подробнее об играх с декабрьской подборки в PS Plus

Mass Effect Legendary Edition — это комплект ремастеров культовой серии RPG от BioWare и Electronic Arts. В сборник входят три обновленные части, из которых больше всего изменилась первая. Сюжет саги посвящен приключениям капитана Шепарда и его команды. Вместе герои должны спасти Галактику от ее уничтожения Жнецами.

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Геймплей в первых трех частях Mass Effect включает вариативное выполнение заданий, прокачку персонажей, сбор экипировки и сражения. В боях можно переключаться между бойцами и применять специальные навыки. Пользователи также будут путешествовать по космическим просторам и посещать разные планеты. Первые две части Mass Effect считаются культовыми, а третья подверглась критике из-за неоднозначного финала.

Biomutant — это постапокалиптический экшен с элементами слешера от студии Experiment 101 и издательства THQ Nordic. В сюжете игры переплетаются несколько линий: месть главного героя, спасение мира и примирение местных племен. Одна из главных особенностей проекта — антропоморфные боевые звери в роли персонажей. Протагонист тоже входит в их число и напоминает хорька.

Геймплей в Biomutant классический для экшенов в открытом мире. Нужно исследовать локации, собирать экипировку, заниматься созданием предметов, выполнять задания и сражаться. Уничтожать противников можно с применением оружия дальнего и ближнего боя.

Divine Knockout (DKO) — это файтинг с элементами платформера от Red Beard Games и Hi-Rez Studios. В проекте пользователи сражаются на разнообразных аренах в роли миловидных версий мифических богов. Игра включает несколько режимов, например, 3 на 3 и дуэли. У всех персонажей есть своим особенности, навыки и набор косметических предметов. А на каждой локации в Divine Knockout предусмотрена уникальная механика, которую предстоит освоить.

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