Постапокалиптический зомби-экшен Days Gone неожиданно для многих получит адаптацию.

В конце мая Sony опубликовала документ со стратегией развития на ближайшие годы. Благодаря этому стало известно, что компания готовит сериальные экранизации трех своих игровых франшиз — God of War, Horizon и Gran Turismo. Однако на этом список будущих адаптаций не заканчивается. Как сообщили СМИ, японская компания также готовит шоу по мотивам Days Gone.

Соответствующей информацией поделилось издание Deadline, которое обладает обширными связями в мире кинематографа.

Согласно данным портала, сценаристом сериала стал Шелдон Тернер. Он написал сюжеты фильмов "Всё или ничего", "Техасская резня бензопилой: Начало", "Мне бы в небо" и "Люди Икс: Первый класс". Одну из ролей в экранизации исполнит Сэм Хьюэн ("Первый свет", "Эмульсия", "Чужестранка"). Вполне вероятно, что он сыграет главного героя Дикона Сент-Джона.

Тернер и Дженнифер Кляйн спродюсируют адаптацию через свою компанию Vendetta Productions. Аналогичные должности, но уже со стороны Sony PlayStation Productions занимают Асад Кизильбаш и Картер Свон.

Подробности о сюжете картины пока не поступали. Журналисты лишь узнали, что сценарий Тернера будет "балладой любви к фильмам о мотоциклах". Байк Дикона — его верная "лошадь", на которой пользователи путешествуют подавляющую часть прохождения.

Days Gone: подробности об игре

Days Gone — это экшен от третьего лица в сеттинге постапокалипсиса. Действия игры разворачиваются спустя 2 года после глобальной пандемии, которая превратила большую часть населения планеты во "фриков" (местный аналог зомби).

Главным героем выступает наемник Дикон Сент-Джон — бывший член байкерской группировки "Бешеные псы".

В игре можно исследовать открытый мир на мотоцикле, искать лагеря выживших и сражаться с "фриками". Пользователи будут открывать новые способности, создавать ловушки и модифицировать оружие.

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