Для этого нужно колоссальное мастерство.

Как мы уже говорили в обзоре, Sifu — это очень сложная игра. Она заставляет осваивать все тонкости боевой системы и постоянно совершенствовать свои навыки. Однако некоторые умельцы успели не только пройти проект, но и установить рекорды. Один из них — автор YouTube-канала Dan Allen Gaming. Блогер смог дойти до конца Sifu всего за сорок минут и при этом ни разу не умереть.

Читайте такжеДля любителей фильмов с Брюсом Ли и тяжелых испытаний. Обзор SifuВажная особенность свежей игры Sloclap — система гибели. После поражения у главного героя растет возраст и постепенно снижается здоровье в обмен на увеличение урона. Когда протагонист достигает отметки 70 лет, то умирает окончательно. После этого остается только заново проходить уровень. Добавьте сюда требовательные сражения и получится настоящее испытание.

Однако Dan Allen Gaming легко справился с Sifu. Он ловко убивал противников в массовых драках и превосходно действовал в драках с боссами. Блогер вовремя атаковал и парировал вражеские удары. Его мастерству и реакции можно только заводить.

Несколько подробностей о Sifu

В игре рассказывается история мести. Главный герой хочет расправиться с пятью убийцами отца, которые выступают боссами. Это и есть основная цель пользователей.

Sifu включает элементы метроидвании и "рогалика". А ее боевая система частично вдохновлена Sekiro: Shadows Die Twice.

На Metacritic (PS5-версия) Sifu получила 80 баллов после 62 рецензий от критиков.

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