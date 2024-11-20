Разработчики отмечают, что это самый успешный запуск в истории серии.

Разработчики Farming Simulator 25 из студии Giants Software сообщили, что игра продалась более чем двухмиллионным тиражом за первую неделю после релиза. В 2021 году Farming Simulator 22 стала одной из самых продаваемых новинок в Steam.

В официальном сообщении студия Giants Software отметила, что тираж Farming Simulator 25 превысил два миллиона экземпляров всего за неделю после выхода игры. Разработчики поделились, что это самый успешный запуск в истории серии.

Самый успешный запуск в истории Farming Simulator - за первую неделю было продано 2 миллиона копий, а в день запуска в Steam одновременно играло более 125 000 игроков - и еще тысячи играли на всех платформах в течение недели!

Игра предлагает погрузиться в жизнь фермера: заниматься животноводством, садоводством, строительством, производством и развитием магазинов на фоне живописных пейзажей. Одним из ключевых нововведений стала улучшенная система погоды, где игрокам предстоит справляться с такими природными явлениями, как ураганы и град, чтобы защитить свой урожай.

Видео дня

На данный момент, Farming Simulator 25 занимает 9-ю строчку среди лидеров продаж в Steam. За первую неделю после выхода Farming Simulator 25 получила более 6500 отзывов, из которых 73% являются положительными. Пиковый онлайн игры превысил 135 тысяч человек.

Релиз Farming Simulator 25 произошёл 12 ноября. Игра доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

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