В честь этого события разработчики анонсировали первый в игре премиум танк IX уровня – шведский Strv K.

Шведская пауэр-метал группа Sabaton и разработчики командной многопользовательской игры World of Tanks презентовали совместный клип на песню Steel Commanders.

Песня станет частью внутриигрового события "Дух войны", в котором можно получить шведский тяжелый танк Strv K – это первый в игре премиум танк IX уровня с членами группы Sabaton в роли экипажа, сообщили в Wargaming.

Клип Sabaton Steel Commanders

"Нам было интересно работать с World of Tanks и Wargaming над таким большим проектом. Вместе мы сделали эпичный клип на песню Steel Commanders. И для нас большая честь стать частью такого огромного события, в котором награда – первый в игре премиум танк IX уровня с нами в роли экипажа", – рассказал Йоаким Броден, лид-вокалист Sabaton.

В дополнение к танку Strv K игроки смогут получить еще и 3D-стиль "Дух войны" с уникальными эффектами, выполненный в стилистике рыцарской брони.

О танке Strv K

Наряду с крепкой башней и точной пушкой Strv K в стиле "Дух войны" обладает уникальными особенностями. В "Случайных боях" танк приносит своему владельцу ценную внутриигровую валюту. До сих пор это было привилегией только техники X уровня.

Автор: Сергей Коршунов