Польская студия The Farm 51 решила изменить способ распространения своего проекта и сделала предложение богатым геймерам.

Разработчики World War 3 из команды The Farm 51 заявили о переводе шутера на условно-бесплатную модель распространения. Издателем игры стала компания MY.GAMES. Теперь авторы будут зарабатывать на внутренних покупках. И они уже подготовили много наборов с предметами. Один из них стоит $5 миллионов и предоставляет главную роль в короткометражном фильме.

Закрытое бета-тестирование World War 3 начнется 25 ноября. Оно продлится вплоть до марта следующего года. Именно на этот месяц назначена открытая "бета". Чтобы получить доступ к ближайшему тестированию, необходимо приобрести один из наборов ЗБТ. Они включают много разнообразного контента — от боевого пропуска до схем оружия и премиальной валюты. Самый дешевый комплект стоит около 440 гривен, а наиболее дорогой — 131,7 миллиона гривен ($5 миллионов). Последний называется "президентским" и реализовывается лишь в одном экземпляре.

Что дает набор

Уникальный аватар с внешностью игрока и эксклюзивное оружие.

Копию шлема ронина из World War 3 в масштабе 1 к 1.

Главную роль в короткометражном фильме по мотивам шутера.

Точную копию родной местности пользователя в качестве игровой локации.

Доступ к ЗБТ, премиальную валюту, боевые пропуска и облики.

The Farm 51 также позаботилась о людях, которые приобрели World War 3 в раннем доступе Steam. Каждый из них получит набор ветерана с эксклюзивными бонусами и возможность поучаствовать в закрытом бета-тестировании.

Подробнее о World War 3

Это классический соревновательный шутер, где бойцы делятся на несколько фракций. Список включает Украину, Россию и Германию. Командные сражения проходят на картах, которые созданы на основе реальных мест. Игра вышла 19 октября 2018 года в раннем доступе Steam, но скоро ее прекратили поддерживать. А теперь, судя по заявленным изменениям, World War 3 будет зарабатывать по аналогии с Warface.

Автор: Назар Степорук