Претендент на звание лучшей игры про зомби в мире. Обзор Dying Light 2 Stay Human

Dying Light 2 Stay Human — это продолжение серии зомби-боевиков от польской студии Techalnd. Первая часть франшизы была отличной игрой в своем жанре, однако сиквел грозился превзойти ее по всем параметрам. Разработчики обещали улучшить каждый аспект — от сюжета и открытого мира до паркура и сражений. Что получилось на деле, УНИАН поведал в новом материале.

Игры про зомби по-прежнему популярны среди широкой аудитории. Каждый год появляется как минимум один проект про ходячих мертвецов, который становится хитом. В 2020-м миллионными продажами отметилась World War Z, а в 2021-м ажиотаж вызвала Back 4 Blood. Даже маленькие игры про борьбу с зараженными способны привлечь десятки тысяч людей. Вон в Project Zomboid, которая находится в раннем доступе Steam c 2013 года, недавно резко подскочил онлайн. Разработчики выпустили крупное обновление, благодаря чему проект достиг отметки в 65 тысяч одновременных пользователей.

И раз среднестатистические игры про ходячих мертвецов вызывают такой интерес, то в повышенном внимании к Dying Light 2 Stay Human можно было не сомневаться. Первая часть серии считается одним из лучших зомби-экшенов в истории. А сиквел обещал превзойти предшественника во всем направлениям — от сюжета и количества активностей до качества геймплейных систем. Правда, за время разработки Dying Light 2 успела потерять одного из ведущих сценаристов и побывать в производственном аду, что подтверждает расследование портала The Gamer.

Эти проблемы заставили многих фанатов беспокоиться за игру, однако мы спешим с хорошими новостями. Проект получился достойным, хоть и не обошелся без изъянов. Остальные подробности УНИАН тщательно изложил в свежем обзоре Dying Light 2 Stay Human.

Люди и без зомби себя уничтожат

После эпидемии в Харране, которую показали в первой части, прошло двадцать лет. За это время ученые изобрели новый вид вируса THV ради военных целей. Как и предписывают каноны жанра, биологическое оружие попало в массы. Заражение начало быстро распространять среди населения и разрушило цивилизацию, несмотря на все старания игроков в первой Dying Light.

Уничтожение прежнего уклада жизни окрестили Падением. После него уцелевшие люди сплотились в небольших поселениях — анклавах. Электричество почти полностью исчезло, а связь прервалась. Но так как выжившим требовалось обмениваться информацией и торговать между собой, появились ведьмаки, то есть пилигримы. Аналогия может показаться странной, но судите сами: и те и другие выполняют грязную работу, берут за нее деньги и презираются в обществе. В мире Dying Light 2 считается, что между анклавами путешествуют лишь безумцы и убийцы. Как по мне, Techland явно вдохновлялась книгами Сапковского и играми CD Projekt RED.

В число пилигримов входит и главный герой Эйден Колдуэлл. Цель протагониста — найти сестру Мию, с которой его разлучили в раннем детстве. Ради этого он годами бегал между поселениями и искал хоть какие-то зацепки. Пролог игры демонстрирует, как Эйден встречается с Пайком из первой части и благодаря ему получает важные данные. Главный герой узнает, что след Мии ведет в единственный уцелевший город Вилледор. Протагонисту удается проникнуть за стены, и с этого момента начинается полноценное приключение. Чтобы найти сестру, Эйдену придется поучаствовать во фракционной борьбе, обзавестись надежными союзниками и встретиться с ненавистным врагом.

Одной из важных особенностей сюжета Dying Light 2 стала вариативность. Решения, которые принимает пользователь в конкретные моменты повествования, действительно влияют на дальнейшие события и развитие истории. Например, в первой половине прохождения игроку понадобится неоднократно выбирать сторону между двумя фракциями. Это частично определяет, какие задания открываются по сюжету. В конкретные моменты развилки соединяются в одной точке, и Dying Light 2 начинает катиться по рельсам. Но даже такая вариативность с возможностью получить одну из нескольких концовок выглядит приятным дополнением к истории. Тем более что повествование в целом получилось шикарным.

Сиквел умело задает интригу и рисует перед пользователем сразу несколько поводов двигаться дальше. Dying Light 2 постоянно подбрасывает интересные конфликты и события, в которых хочется участвовать. В истории всегда присутствует серая мораль, когда нет единственно правых или виновных. Даже у местных негодяев найдется обоснование своих поступков. Благодаря этому при прохождении зомби-экшена часто меняешь отношение к персонажам и начинаешь иначе смотреть на их поступки. Dying Light 2 умело управляет мнением игрока, за что обязательно стоит похвалить сценаристов.

Еще одно достоинство сиквела — прекрасные герои. Они хорошо прописаны с учетом антуража постапокалипсиса и способны привязать к себе. Некоторые персонажи вызывают отрицательные эмоции, например, гнев и раздражение. Но главное, что никто из центральных действующих лиц не оставляет игрока равнодушным. Герои общаются в естественной манере и поступают в соответствии со своим характером. А отдельные моменты личной драмы с участием персонажей наверняка надолго отложатся в памяти пользователей.

История Dying Light 2 действительно подкупает. В этом плане сиквел значительно превзошел первую часть, но я все же должен отметить несколько минусов. Местами сюжет растянут и включает миссии, которые можно смело выбросить из общего хронометража. Игре также не хватает постановочных эпизодов. Разработчики добавили несколько зрелищных погонь, но хотелось бы увидеть больше нестандартных ситуаций с участием главного героя. А последняя претензия — это логические пробелы. Самый простой пример: персонаж говорит с Эйденом по рации и обещает отвлечь внимание охранников, а через несколько секунд рапортует о проделанной работе. При этом собеседник главного героя должен был находиться в другой локации. Такие вот нестыковки рушат атмосферу и портят общие впечатления.

Хороший пример открытого мира

Структура мира в Dying Light 2 отсылает к первой части. Есть два региона, каждый из которых включает до десяти районов. Сначала доступен первый из них, а после прохождения половины сюжета открывается второй. Карта традиционно усыпана разными активностями. Среди них есть много привычных для фанатов серии занятий: создание безопасных убежищ, исследование темных зон, обыск армейских конвоев, сражения с особыми зараженными и так далее.

Часть второстепенных развлечений сводится к банальному гринду — полезному, но все же банальному. Например, игрок может посещать лаборатории, чтобы добывать ингибиторы. Они нужны для прокачки здоровья и выносливости. Сундуки с этими компонентами встречаются и при исследовании мира, но они не отображаются на карте. Игрок получит предупреждение, что неподалеку спрятан контейнер. Однако дальше понадобится обыскать добротную часть локации, а это скучно и долго.

В лаборатории гарантированно будут ингибиторы, но придется совершить ночную вылазку, сразиться с множеством зараженных и постоянно следить за датчиком иммунитета. Он определяет, сколько времени Эйден может находиться в темноте. Поначалу показатель достигает пяти минут, но дальше таймер увеличивается вместе с ростом здоровья и выносливости.

На старте Dying Light 2 механика добавляет напряжения и заставляет аккуратно планировать маршруты. Но потом игрок получит много усилителей иммунитета, которые восстанавливают отсчет времени на экране, и откроет безопасные зоны с источниками ультрафиолета. Возле них таймер тоже обновляется. Спустя три часа прохождения ночные вылазки перестанут пугать, и игрок начнет смело выбираться в город под покровом темноты. Даже если зомби поднимут тревогу и начнется погоня с постепенно нарастающим уровнем интенсивности, уйти от нее будет легко. Почти из любой точки мира до ближайшей безопасной зоны надо пробежать всего 200 метров.

Активности, которые сводятся к гринду, лучше выполнять, только когда возникает потребность. А случайные события, постоянно появляющиеся на карте, стоит вообще игнорировать. Они скучные и предлагают минимальные награды. Если игрок вдруг зациклится на гринде, то рискует потерять интерес к Dying Light 2, а ведь в свежем зомби-экшене есть и гораздо более достойный контент. В число качественных активностей входят боевые испытания, пробежки на время и платформинговые задачки. Например, мне всегда нравилось залезать на верхушки ветряков, чтобы восстанавливать электричество и создавать убежища.

Однако все побочные занятия меркнут перед второстепенными квестами. Вот уж где точно была проведена огромная работа. Techland постаралась снабдить небольшой историей каждое задание. Дополнительные миссии обладают драматическими сюжетами, поднимают серьезные темы и показывают человеческие пороки, которые никуда не делись даже после зомби-апокалипсиса.

Не меньше радует и разнообразие побочных квестов. Игрок будет расследовать кражу муки, поучаствует в местном аналоге крикета и обзаведется профилем в агентстве знакомств Чпокера. Есть даже разговорные задания, которые показывают проблемы персонажей в полуразрушенном мире. Я вот брался почти за каждое поручение и всегда оставался доволен. Жаль только, что второстепенные миссии не складываются в цепочки с масштабными сюжетами, как в "Ведьмаке 3". Но сценаристы и так сделали серьезный шаг вперед по сравнению с первой Dying Light.

Топор и лук решают все проблемы

Сражения — одна из основных составляющих игры Techland. Польская студия значительно подтянула боевую часть, сделав ее более приятной и зрелищной. На базовом уровне битвы в Dying Light 2 не отличаются от предшественника. Герой умеет наносить легкие и тяжелые удары, совершать рывок в сторону, блокировать и отбивать вражеские атаки. Парирование в тайминг ошеломляет противника на несколько секунд.

Остальные приемы приобретаются при прокачке. Она разделена на две ветки — паркур и битвы. Очки опыта зарабатываются за участие в активностях, выполнение заданий и разные действия. Например, если убить толпу зомби, то прокачается боевая часть, а при передвижении по городу улучшается паркур. Каждая ветка включает 24 пассивных и активных умения. Эти способности значительно расширяют количество геймплейных возможностей.

Благодаря прокачке пользователь повысит навыки владения дальнобойным оружием и научится убивать врагов после прыжка с высоты. Эйден также освоит боевой паркур, который позволит отталкиваться от оглушенных врагов и с двух ног бить других противников. Прокачка в целом реализована хорошо, но она не позволяет создать уникального персонажа. Игроку просто понадобится по очереди покупать наиболее полезные для себя навыки. А вот экипировка как раз наделяет Эйдена одной из четырех условных специализаций — боец ближней или дальней дистанции, медик и "танк". Для кооператива лучше собирать группу из персонажей разных классов.

Под одежду в Dying Light 2 отведено шесть слотов, а под оружие — четыре. Последнее делится на две категории: для контактных и дистанционных сражений. Общий список включает мечи, топоры, молоты, биты, луки, арбалеты и прочее. Холодное и дробящее оружие также применяется одной или двумя руками. От этого зависит, насколько быстрыми и мощными будут удары. На показатели урона влияют и модификации, которые могут поджечь, отравить или ударить током врага. Ячейки улучшений чаще всего есть у редкого и легендарного снаряжения. Гнезда рекомендуется всегда заполнять модами, так как это повышает эффективность каждой атаки.

Отдельно важно отметить, что оружие нельзя чинить. Оно просто выбрасывается, когда запас прочности иссекает. Однако эта особенность Dying Light 2 уравновешивается легкими поисками снаряжения. Если выполнять побочные задания и обшаривать местность, которая буквально усыпана добычей, то в инвентаре всегда будет охапка легендарного оружия. И раз уж затронули крафт, то упомянем, что в проекте можно создавать всякие полезные предметы. Среди них есть ингаляторы для восстановления иммунитета, коктейли Молотова, приманки, аптечки и прочее. Для каждой вещи нужен чертеж, который покупается и улучшается у мастеров.

В целом бои оставляют приятные впечатления. Разработчики реализовали отсечение конечностей, много крови, атаки с замедлением времени и корректную реакцию противников на попадания. Совокупность вышеперечисленных элементов вместе с разнообразием приемов и врагов делают битвы динамичными, зрелищными и запоминающимися. Единственная претензия к дракам – это низкая сложность. Как выяснилось на практике, если активно участвовать в побочных занятиях, то персонаж быстро прокачается и будет легко справляться с любым сражением.

И чтобы завершить тему битв, упомянем стелс. Он получился крайне простым: крадешься на корточках, подходишь сзади и устраняешь противника. Есть также предметы для отвлечения внимания и некоторые навыки скрытности в боевой ветке прокачки. Чаще всего стелс применяется в тоннелях или помещениях, где днем спят толпы зомби. Для общей геймплейной вариативности механика сгодится, но многого она предложить не может.

Спорт в условиях зомби-апокалипсиса

Второй важный кусок геймплея Dying Light 2, который стоит рядом со сражениями — это система перемещения. Паркур был хорош и в первой части, но в сиквеле его доработали по всем фронтам. Дизайн мира теперь больше способствует непрерывному передвижению. Из улиц легко взобраться на крыши зданий, а всякие трамплины, мостики, столбы и канаты помогают перемещаться даже между далеко стоящими постройками.

Прокачка паркура получилась еще более удачной, чем в случае с боевой системой. Эйден сможет освоить бег по стенам и вертикальным поверхностям, кувырки после падений, прыжки через врагов и многое другое. Благодаря огромному арсеналу акробатических навыков перемещение по городу превращается в единый непрерывный поток. Оптимальные маршруты всегда интуитивно понятны, правда, иногда Эйден сбивается из-за технических недочетов. То на команду не так отреагирует, то за уступ откажется цепляться. Techland все же стоит отполировать паркур, но даже сейчас он дарит много удовольствия.

Во второй половине игры появляется больше способов перемещения. Эйден обзаводится парапланом, который позволяет взлетать на нисходящих потоках воздуха. Этот, скажем так, гаджет легко управляется и дарит невероятное ощущение свободы. А еще он выручает, когда нужно быстро достичь конкретной точки. Второй регион мира включает множество высоток, так что без параплана добраться до отдельных крыш будет нереально.

Крюк-кошка тоже дополняет систему передвижения, но теперь он работает по физическим законам: надо цепляться и раскачиваться, а не просто стрелять и притягиваться к объектам. Лично мне бегать и летать по Вилледору очень понравилось. Я даже быстрые перемещения использовал только для путешествий между регионами. Последний раз обычное передвижение дарило столько удовольствия в Marvel's Spider-Man.

Как звучит и выглядит

Осталось лишь пройтись по визуальной, технической и музыкальной частях. На PlayStation 5 графика в Dying Light 2 выглядит весьма прилично. Игра предлагает несколько режимов с разными сочетаниями кадровой частоты и разрешения. Детализация и освещение сделаны на приличном уровне, а выцветшие тона стилистики добавляют изюминку внешнему виду. Из недочетов можно отметить местами слабую проработку окружения и отдельные "деревянные" анимации.

С музыкой в игре тоже порядок. Саундтрек разных спектров дополняет настроение, которое преобладает в конкретном моменте. А вот особенности DualSense реализованы не особо хорошо. Из-за сопротивления на триггерах пальцы быстро устают, а тактильная вибрация почти не ощущается. Зато геймпад хорошо сообщает, когда у персонажа закончилась выносливость, и он уже не может бежать или сражаться.

Техническую проверку Dying Light 2 выдержала хуже всего. В игре предостаточно багов — ломаются диалоги, искусственный интеллект и анимации. Иногда сбоит коллизия, а еще игра способна вылетать. У нас было лишь одно зависание, но коллеги из других изданий жаловались на более серьезные проблемы. Так что пользователям нужно обязательно посмотреть, как будет работать игра после патча первого дня.

Краткие выводы

Называть Dying Light 2 "аккуратным сиквелом" не хочется. Продолжение серии шагнуло далеко вперед по сравнению с первой частью. Это касается как сюжета, так и большинства геймплейных механик. Недочеты по-прежнему имеются, а ненужные хвосты предшественника все еще торчат тут и там. Однако в целом от Dying Light 2 остаются приятные впечатления. Игра затмила оригинал и стала одним из главных претендентов на звание лучшего зомби-экшена в мире.

Оценка: 8 из 10.

Назар Степорук